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Ювентус потребовал Сассуоло дать ответ по звезде Евро до вторника
Синьора заждалась
Фото: dailycannon.com / Автор: неизвестен
"Ювентус" назначил "Сассуоло" крайний срок по ответу на их предложение о Мануэле Локателли – вторник. В клубе уже рассматривают другие варианты.
Теперь решение за "Сассуоло". Сообщается, что если последует отказ, то "Ювентус" уже рассматривает альтернативы: Тьемуэ Бакайоко и Орельен Чуамэни. Аллегри лично хочет подписать полузащитника в команду.
Тем не менее, «Ювентус» надеется, что ответ будет положительным, и они намерены в ближайшее время заключить сделку по игроку сборной Италии.
Напомним, что ранее в гонку за Локателли включался "Арсенал" и даже предлагал запрашиваемую сумму, но сам игрок хотел бы перебраться исключительно в "Ювентус".
Локателли в прошлом сезоне за "Сассуоло" провел 34 матча, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
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