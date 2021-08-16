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Ювентус потребовал Сассуоло дать ответ по звезде Евро до вторника

Италия
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Синьора заждалась

Ювентус потребовал Сассуоло дать ответ по звезде Евро до вторника

Фото: dailycannon.com / Автор: неизвестен

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"Ювентус" назначил "Сассуоло" крайний срок по ответу на их предложение о Мануэле Локателли – вторник. В клубе уже рассматривают другие варианты.

Теперь решение за "Сассуоло". Сообщается, что если последует отказ, то "Ювентус" уже рассматривает альтернативы: Тьемуэ Бакайоко и Орельен Чуамэни. Аллегри лично хочет подписать полузащитника в команду.

Тем не менее, «Ювентус» надеется, что ответ будет положительным, и они намерены в ближайшее время заключить сделку по игроку сборной Италии.

Напомним, что ранее в гонку за Локателли включался "Арсенал" и даже предлагал запрашиваемую сумму, но сам игрок хотел бы перебраться исключительно в "Ювентус".

Локателли в прошлом сезоне за "Сассуоло" провел 34 матча, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Тьемуе Бакайоко Сассуоло Мануэль Локателли Орельен Чуаэми
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Источник:
getfootballnewsitaly.com

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