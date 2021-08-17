Агент Роналду проведет переговоры с Манчестер Сити. Сам Криштиану хочет в Мадрид

Если Лионель Месси наконец определился со своим будущим, то Криштиану Роналду пока думает. Он не уверен, что готов остаться в "Ювентусе" еще на сезон, но и руководство туринского клуба не горит желанием сохранить звезду любой ценой, учитывая непростое финансовое положение.

В связи с этим в СМИ появилось много информации о том, что в ближайшее время пятикратный обладатель Золотого мяча может сменить клуб. Так, итальянская Corriere dello Sport сообщает, что агент Криштиану Жорже Мендеш в ближайшее время проведет переговоры с руководством "Манчестер Сити" о переходе своего подопечного. Как известно, горожане стремятся усилить атаку за счет Гарри Кейна, но могут соблазниться более дешевым вариантом, утверждает издание.

Интересен тот факт, что альтернативой Роналду для "Ювентуса" может стать форвард "Манчестер Сити" Габриэль Жезуз. В туринском клубе не против провести такой обмен, ведь зарплата Криштиану обходится клубу слишком дорого (62 млн евро в год брутто).

В то же время испанские СМИ настаивают на том, что приоритетом для самого игрока является возвращение в мадридский "Реал". El Chiringuito сообщает, что масла в огонь подлил Карло Анчелотти. Итальянский тренер, у которого отличные отношения с игроком, уведомил окружение португальца, что хотел бы, чтобы тот вернулся в Мадрид.

Но, как отмечает As, есть одна небольшая проблема - руководство "Реала" ставит своим приоритетом трансфер Килиана Мбаппе. Тем более, что сам француз планирует ускорить свой переход и в ближайшее время проведет переговоры с президентом ПСЖ по этому поводу.

Остается добавить, что до завершения трансферного окна осталось две недели. "Ювентус" и "Реал" до сих пор не оформили больших трансферов этого лета (Алаба перешел на правах свободного агента), тогда как "Манчестер Сити" пока ограничился переходом Джека Грилиша из "Астон Виллы" за 117 млн ​​евро.