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Ждет Супрягу. 38-летний ветеран Сампдории забил потрясающий гол пяткой в Кубке Италии

Италия
(1 голосов)

Влад может стать одноклубником Фабио

Ждет Супрягу. 38-летний ветеран Сампдории забил потрясающий гол пяткой в Кубке Италии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

16 августа забитые мячи Фабио Квальяреллы, Маноло Габбьядини и Мортена Торсбю помогли "Сампдории" из Генуи обыграть "Алессандрию". В поединке 1/32 финала Кубка Италии подопечные Роберто Д'Аверсы одолели новичка Серии B (3:2). Встреча состоялась на стадионе "Луиджи Феррарис". В 1/16 финала генуэзский клуб сыграет с "Торино".

Отметим, что очень красивым вышел гол 38-летнего нападающего "Сампдории" Фабио Квальяреллы. На 29-й минуте встречи опытный форвард элегантно замкнул подачу с фланга пяткой, переправив снаряд в сетку ворот в аккурат мимо голкипера.

Напомним, нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга может перейти в команду из Генуи.

Читайте такжеСупряга близок к переходу в Сампдорию

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В статье: Фабио Квальярелла Кубок Италии Сампдория (Генуя) Алессандрия (Италия)
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Комментарии (2)
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dabo26
17.08.2021 в 11:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Serega1111 (Киев)
17.08.2021 в 10:51
Пока что Супряга горазд разве что обувь Квальярелле чистить
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