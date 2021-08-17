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Ждет Супрягу. 38-летний ветеран Сампдории забил потрясающий гол пяткой в Кубке Италии
Влад может стать одноклубником Фабио
Getty Images / Global Images Ukraine
16 августа забитые мячи Фабио Квальяреллы, Маноло Габбьядини и Мортена Торсбю помогли "Сампдории" из Генуи обыграть "Алессандрию". В поединке 1/32 финала Кубка Италии подопечные Роберто Д'Аверсы одолели новичка Серии B (3:2). Встреча состоялась на стадионе "Луиджи Феррарис". В 1/16 финала генуэзский клуб сыграет с "Торино".
Отметим, что очень красивым вышел гол 38-летнего нападающего "Сампдории" Фабио Квальяреллы. На 29-й минуте встречи опытный форвард элегантно замкнул подачу с фланга пяткой, переправив снаряд в сетку ворот в аккурат мимо голкипера.
Напомним, нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга может перейти в команду из Генуи.
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