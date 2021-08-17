Кубок Италии. Болонья вылетает после 4:5, вечный Квальярелла забивает пяткой

Кубок Италии. Первый раунд

"Болонья" - "Тернана" (II) 4:5

Голы: Домингес 38, Арнаутович 56, Сориано 58, Орсолини 76 (пен.) - Агацци 6, А. Доннарумма 21, Перальта 40, 54, Фаллетти 50 (пен.)

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"Кротоне" (II) - "Брешия" (II) 2:2 (4:2 пен.)

Голы: Вулич 26, Муллаттьери 76 - ван дер Лоой 46, Бажич 67

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"Сампдория" - "Алессандрия" (II) 3:2

Голы: Квальярелла 28, Габбьядини 47, Торсби 52 - Кьярелло 8, Корацца 45 (пен.)

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"Салернитана" - "Реджина" (II) 2:0

Голы: Бонаццоли 45+2, 55

Вчера состоялись последние четыре матча Первого раунда Кубка Италии. Один из них завершился сенсацией. В сумасшедшем матче в Болонье хозяева уступили команде из Серии Б - "Тернане" - со счетом 4:5. При этом на 54-ой минуте счет уже был 1:5, но затем подопечные Синиши Михайловича чуть не вернулись.

"Кротоне" и "Брешия" доигрались до серии пенальти, и в этой битве команд из Серии Б победили хозяева. В Генуе также было жарко. "Сампдория" дважды уступала в счете. На удар издали и пенальти она ответила голом пяткой вечного Фабио Квальяреллы и голом еще одного форварда - Маноло Габбьядини - после грубой ошибки обороны. Победу принес удар головой Торсби.

В Салерно все было потише. Новичок Высшего дивизиона победил со счетом 2:0 благодаря дублю арендованного у той же "Сампдории" форварда Бонаццоли.

В следующем раунде встретятся:

"Сампдория" - "Торино"

"Кальяри" - "Читтаделла"

"Фиорентина" - "Беневенто"

"Венеция" - "Тернана"

"Дженоа" - "Салернитана"

"Удинезе" - "Кротоне"

"Специя" - "Лечче"

"Эмполи" - "Эллас Верона"