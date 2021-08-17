Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Италии. Болонья вылетает после 4:5, вечный Квальярелла забивает пяткой
Трое форвардов, принадлежащих "Сампдории", забили
Кубок Италии. Первый раунд
"Болонья" - "Тернана" (II) 4:5
Голы: Домингес 38, Арнаутович 56, Сориано 58, Орсолини 76 (пен.) - Агацци 6, А. Доннарумма 21, Перальта 40, 54, Фаллетти 50 (пен.)
===========
"Кротоне" (II) - "Брешия" (II) 2:2 (4:2 пен.)
Голы: Вулич 26, Муллаттьери 76 - ван дер Лоой 46, Бажич 67
===========
"Сампдория" - "Алессандрия" (II) 3:2
Голы: Квальярелла 28, Габбьядини 47, Торсби 52 - Кьярелло 8, Корацца 45 (пен.)
===========
"Салернитана" - "Реджина" (II) 2:0
Голы: Бонаццоли 45+2, 55
Вчера состоялись последние четыре матча Первого раунда Кубка Италии. Один из них завершился сенсацией. В сумасшедшем матче в Болонье хозяева уступили команде из Серии Б - "Тернане" - со счетом 4:5. При этом на 54-ой минуте счет уже был 1:5, но затем подопечные Синиши Михайловича чуть не вернулись.
"Кротоне" и "Брешия" доигрались до серии пенальти, и в этой битве команд из Серии Б победили хозяева. В Генуе также было жарко. "Сампдория" дважды уступала в счете. На удар издали и пенальти она ответила голом пяткой вечного Фабио Квальяреллы и голом еще одного форварда - Маноло Габбьядини - после грубой ошибки обороны. Победу принес удар головой Торсби.
В Салерно все было потише. Новичок Высшего дивизиона победил со счетом 2:0 благодаря дублю арендованного у той же "Сампдории" форварда Бонаццоли.
В следующем раунде встретятся:
"Сампдория" - "Торино"
"Кальяри" - "Читтаделла"
"Фиорентина" - "Беневенто"
"Венеция" - "Тернана"
"Дженоа" - "Салернитана"
"Удинезе" - "Кротоне"
"Специя" - "Лечче"
"Эмполи" - "Эллас Верона"
Популярное сейчас
- Список сборной Украины, победа Черноморца, проблемы Барсы. Главные новости за 16 августа
- Ювентус потребовал Сассуоло дать ответ по звезде Евро до вторника
- "Хочет перейти куда-нибудь, но только на полноценной основе" - хавбека Шахтера сватают в Металлист
- Кубок Италии. Коваленко и Специи хватило первого тайма, Серия А без потерь
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО