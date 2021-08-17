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Официально: Рома приобрела нападающего Челси
Жозе верит в Тэмми
Roma
Пресс-служба итальянской "Ромы" подтверждает переход английского форварда Тэмми Абрахама. 23-летний футболист переходит в стан "волков" из лондонского "Челси" за 40 миллионов евро. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Абрахам взял 9-й номер.
"Синие" могут получить бонусы за своего воспитанника, все зависит от достижений игрока в Риме. Также "пенсионеры" сохранили за собой право на процент от любой потенциальной комиссии за последующие переходы Абрахама. Сам Тэмми отметил:
"Рома" – это клуб, который заслуживает борьбы за титулы. У меня был опыт завоевания крупных трофеев, и я хочу снова участвовать в классных соревнованиях. Для меня большая честь быть 9-м номером в такой команде".
????9⃣????️— AS Roma English (@ASRomaEN) August 17, 2021
???? Welcome to #ASRoma, @tammyabraham!
We are proud to support @ICMEC_official and other organisations around the world who are working tirelessly to bring missing children home. ❤️ pic.twitter.com/JneGqW70K6
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