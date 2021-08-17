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Официально: Рома приобрела нападающего Челси

Италия
(1 голосов)

Жозе верит в Тэмми

Официально: Рома приобрела нападающего Челси

Roma

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Пресс-служба итальянской "Ромы" подтверждает переход английского форварда Тэмми Абрахама. 23-летний футболист переходит в стан "волков" из лондонского "Челси" за 40 миллионов евро. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Абрахам взял 9-й номер.

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"Синие" могут получить бонусы за своего воспитанника, все зависит от достижений игрока в Риме. Также "пенсионеры" сохранили за собой право на процент от любой потенциальной комиссии за последующие переходы Абрахама. Сам Тэмми отметил:

"Рома" – это клуб, который заслуживает борьбы за титулы. У меня был опыт завоевания крупных трофеев, и я хочу снова участвовать в классных соревнованиях. Для меня большая честь быть 9-м номером в такой команде".

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В статье: Челси (Лондон) Рома (Рим) Тэмми Абрахам
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Источник:
AS Roma

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