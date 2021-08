Официально: Рома приобрела нападающего Челси

Пресс-служба итальянской "Ромы" подтверждает переход английского форварда Тэмми Абрахама. 23-летний футболист переходит в стан "волков" из лондонского "Челси" за 40 миллионов евро. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Абрахам взял 9-й номер.

"Синие" могут получить бонусы за своего воспитанника, все зависит от достижений игрока в Риме. Также "пенсионеры" сохранили за собой право на процент от любой потенциальной комиссии за последующие переходы Абрахама. Сам Тэмми отметил:

Welcome to #ASRoma, @tammyabraham!



