Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Абрахам: Для меня большая честь быть девятым номером в Роме
Игрок доволен, что перешел в итальянский клуб
Новичок "Ромы" Тэмми Абрахам, перешедший в римский клуб из "Челси", прокомментировал свой трансфер.
"Вы можете почувствовать, когда клуб действительно хочет вас подписать. "Рома" сразу же обозначила свой интерес ко мне.
"Рома" — клуб, который ведёт борьбу за титулы и трофеи. У меня был опыт завоевания крупных трофеев, и я хочу снова участвовать в этих соревнованиях. Хочу помочь новой команде достичь этого и выйти на тот уровень, на котором должна быть "Рома".
Для меня большая честь быть девятым номером в этом клубе, и я просто не могу дождаться того, чтобы начать работу в новой команде", — приводит слова Абрахама официальный сайт "Ромы".
В сезоне-2020/2021 на счету Абрахама 32 встречи за "Челси" во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 12 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
Популярное сейчас
- Монако - Шахтер: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
- Динамо пыталось пригласить Довбика, но не сошлось в цене с Днепром-1 - СМИ
- Монако - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 17 августа 2021
- Кубок Италии. Коваленко и Специи хватило первого тайма, Серия А без потерь
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО