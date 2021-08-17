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Абрахам: Для меня большая честь быть девятым номером в Роме

Италия
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Игрок доволен, что перешел в итальянский клуб

Абрахам: Для меня большая честь быть девятым номером в Роме

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Новичок "Ромы" Тэмми Абрахам, перешедший в римский клуб из "Челси", прокомментировал свой трансфер.

"Вы можете почувствовать, когда клуб действительно хочет вас подписать. "Рома" сразу же обозначила свой интерес ко мне.

"Рома" — клуб, который ведёт борьбу за титулы и трофеи. У меня был опыт завоевания крупных трофеев, и я хочу снова участвовать в этих соревнованиях. Хочу помочь новой команде достичь этого и выйти на тот уровень, на котором должна быть "Рома".

Для меня большая честь быть девятым номером в этом клубе, и я просто не могу дождаться того, чтобы начать работу в новой команде", — приводит слова Абрахама официальный сайт "Ромы".

В сезоне-2020/2021 на счету Абрахама 32 встречи за "Челси" во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 12 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

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В статье: Челси (Лондон) Рома (Рим) Тэмми Абрахам
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