Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Смоллинг из-за травмы может пропустить старт сезона
Защитник травмировал бедро
Защитник "Ромы" Крис Смоллинг пропустит начало сезона. 31-летний футболист на тренировке получил травму бедра, сообщает Il Tempo.
Судя по всему, футболист не сыграет как минимум в двух первых играх "Ромы".
Первый матч нового сезона "Рома" проведет уже в четверг, 19 августа. Команда Жозе Моуринью сыграет против турецкого "Трабзонспора" в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Монако - Шахтер: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
- Петраков возглавит сборную и прогноз на матч ЛЧ Монако - Шахтер | UA-Футбол Talk #2
- Монако - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 17 августа 2021
- Интер - Динамо: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...