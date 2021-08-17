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Смоллинг из-за травмы может пропустить старт сезона

Италия
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Защитник травмировал бедро

Смоллинг из-за травмы может пропустить старт сезона

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Защитник "Ромы" Крис Смоллинг пропустит начало сезона. 31-летний футболист на тренировке получил травму бедра, сообщает Il Tempo.

Судя по всему, футболист не сыграет как минимум в двух первых играх "Ромы".

Первый матч нового сезона "Рома" проведет уже в четверг, 19 августа. Команда Жозе Моуринью сыграет против турецкого "Трабзонспора" в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций.

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В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим)
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