Смоллинг из-за травмы может пропустить старт сезона

Защитник "Ромы" Крис Смоллинг пропустит начало сезона. 31-летний футболист на тренировке получил травму бедра, сообщает Il Tempo.

Судя по всему, футболист не сыграет как минимум в двух первых играх "Ромы".

Первый матч нового сезона "Рома" проведет уже в четверг, 19 августа. Команда Жозе Моуринью сыграет против турецкого "Трабзонспора" в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций.