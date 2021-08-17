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За нападающим Фиорентины очередь – Атлетико и Тоттенхэм готовы выложить 70 миллионов

Италия
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Называются невероятные цифры, когда речь заходит о Влаховиче

За нападающим Фиорентины очередь – Атлетико и Тоттенхэм готовы выложить 70 миллионов

Фото: acffiorentina.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Николо Скира в своём твиттере заявил, что "Атлетико" перебил предложение "Тоттенхэма" в размере 70 миллионов евро по нападающему "Фиорентины" Душану Влаховичу. Игрок не намерен продлевать контракт с "фиалками".

Сообщается, что "матрасники" предложили 70 + 5 миллионов в виде бонусов. Ранее лондонский клуб рассчитывал подписать нападающего за 70 миллионов евро.

Сообщается, что и "Атлетико" и "Тоттенхем" предлагают сербу аналогичные контракты: 5 миллионов евро в год + бонусы.

Влахович провел в прошлом сезоне за "Фиорентину" 41 игру, забил 23 мяча и отдал две голевые передачи. Также Душан отметился семью голами в товарищеском матче против любительской "Фолиньо".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Водитель трамвая (Бухарест)
17.08.2021 в 19:53
В новости две ошибки - не Фиорентины, а Динамо, и не 70, а 80 млн!
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