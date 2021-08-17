За нападающим Фиорентины очередь – Атлетико и Тоттенхэм готовы выложить 70 миллионов

Николо Скира в своём твиттере заявил, что "Атлетико" перебил предложение "Тоттенхэма" в размере 70 миллионов евро по нападающему "Фиорентины" Душану Влаховичу. Игрок не намерен продлевать контракт с "фиалками".

Race on ???? for #Vlahovic: #AtleticoMadrid have overtaken #Tottenham (offered €70M) with a new bid by €75M (70M + 5M as add-ons). The serbian has no agreement with #Fiorentina to extend his contract. #Colchoneros and #THFC have offered a contract by €5M/year + bonuses (2026) — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 17, 2021

Сообщается, что "матрасники" предложили 70 + 5 миллионов в виде бонусов. Ранее лондонский клуб рассчитывал подписать нападающего за 70 миллионов евро.

Сообщается, что и "Атлетико" и "Тоттенхем" предлагают сербу аналогичные контракты: 5 миллионов евро в год + бонусы.

Влахович провел в прошлом сезоне за "Фиорентину" 41 игру, забил 23 мяча и отдал две голевые передачи. Также Душан отметился семью голами в товарищеском матче против любительской "Фолиньо".