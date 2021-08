За нападающим Фиорентины очередь – Атлетико и Тоттенхэм готовы выложить 70 миллионов

Николо Скира в своём твиттере заявил, что "Атлетико" перебил предложение "Тоттенхэма" в размере 70 миллионов евро по нападающему "Фиорентины" Душану Влаховичу. Игрок не намерен продлевать контракт с "фиалками".

Race on ???? for #Vlahovic: #AtleticoMadrid have overtaken #Tottenham (offered €70M) with a new bid by €75M (70M + 5M as add-ons). The serbian has no agreement with #Fiorentina to extend his contract. #Colchoneros and #THFC have offered a contract by €5M/year + bonuses (2026)