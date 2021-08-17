Роналду не уведомлял Ювентус о желании покинуть клуб

Sky Sports сообщил, что Роналду не сообщал руководству "Ювентуса", что хочет покинуть клуб. Старая синьора тоже рассчитывает на игрока в грядущем сезоне.

Ранее сообщалось, что игрок хотел бы вернуться в "Реал" или перейти в "ПСЖ". Например, ночью 17 августа El Chiringuito TV заявили, что Анчелотти попросил руководство "Мадрида" вернуть Криштиану. Позднее данная информация была опровержена самим Карло.

Напомним, что Аллегри, после того как летом 2019 года ушел из "Юве", в личной беседе с президентом клуба Аньелли высказывал мнение, что Роналду тянет команду вниз.

Контракт Криштиану истекает следующим летом. Вероятно, клуб не будет продлевать игрока со столь высокой заработной платой.