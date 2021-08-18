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Гасперини: Физическая агрессия была со стороны Гомеса, а не с моей. Поведение Папу стало неприемлемым

Италия
(1 голосов)

Джан Пьеро также высказался

Гасперини: Физическая агрессия была со стороны Гомеса, а не с моей. Поведение Папу стало неприемлемым

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини ответил на обвинения бывшего игрока бергамасков Папу Гомеса. Ранее экс-футболист "Металлиста" заявил, что причиной его ухода из итальянской команды стала попытка алленаторе ударить его, за что Джан Пьеро не извинился.

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"Поведение Гомеса и его отношение к делу на поле, а также за его пределами… Все это стало неприемлемым для тренера и партнеров по команде. Физическая агрессия была с его стороны, а не с моей".

"Тем не менее, настоящая причина, по которой он ушел – это то, что он не уважал владельцев клуба, не ставил их всерьез. Я надеюсь, что Гомес продолжит заявлять о себе своими выступлениями, как он делал это в "Аталанте".

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Папу Гомес
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Источник:
GdS

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Комментарии (1)
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okolegko (Київ)
18.08.2021 в 13:40
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