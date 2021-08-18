Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гасперини: Физическая агрессия была со стороны Гомеса, а не с моей. Поведение Папу стало неприемлемым
Джан Пьеро также высказался
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини ответил на обвинения бывшего игрока бергамасков Папу Гомеса. Ранее экс-футболист "Металлиста" заявил, что причиной его ухода из итальянской команды стала попытка алленаторе ударить его, за что Джан Пьеро не извинился.
"Поведение Гомеса и его отношение к делу на поле, а также за его пределами… Все это стало неприемлемым для тренера и партнеров по команде. Физическая агрессия была с его стороны, а не с моей".
"Тем не менее, настоящая причина, по которой он ушел – это то, что он не уважал владельцев клуба, не ставил их всерьез. Я надеюсь, что Гомес продолжит заявлять о себе своими выступлениями, как он делал это в "Аталанте".
Популярное сейчас
- Новичок Серии А ведет переговоры по трансферу игрока Динамо - источник
- Майкл Джордан заработал солидную сумму после переезда Лионеля Месси в Париж
- Стало известно, кто может войти в тренерский штаб Петракова в сборной
- El Chiringuito: у нас есть для вас новости касаемо Криштиану
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО