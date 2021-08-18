Гасперини: Физическая агрессия была со стороны Гомеса, а не с моей. Поведение Папу стало неприемлемым

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини ответил на обвинения бывшего игрока бергамасков Папу Гомеса. Ранее экс-футболист "Металлиста" заявил, что причиной его ухода из итальянской команды стала попытка алленаторе ударить его, за что Джан Пьеро не извинился.

"Поведение Гомеса и его отношение к делу на поле, а также за его пределами… Все это стало неприемлемым для тренера и партнеров по команде. Физическая агрессия была с его стороны, а не с моей".