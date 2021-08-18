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Криштиану Роналду открыл вторую клинику по пересадке волос

Италия
(1 голосов)

Она расположена в Испании

Криштиану Роналду открыл вторую клинику по пересадке волос

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард туринского "Ювентуса" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает развивать свой бизнес по пересадке волос. Нападающий открыл уже вторую клинику, теперь в городе Марбелья, с площадью в 4000 квадратных метров. В помещении будут операционные, специальные кабинеты для процедур и консультаций.

По информации Forbes, в ней будет работать около ста человек. Напомним, первую клинику Криштиану Роналду открыл в Мадриде в 2019-м. С момента открытия ее посетили больше 6 тысяч клиентов.

Известно, что португалец активно инвестирует в различные сферы. У него есть собственные линии парфюмов, отели, акции в Apple и Volkswagen.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
Forbes

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
18.08.2021 в 14:24
А пересадкою лупи, з якою він так завзято бореться в рекламі, він займатися не пробував?
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