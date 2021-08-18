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Криштиану Роналду открыл вторую клинику по пересадке волос
Она расположена в Испании
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард туринского "Ювентуса" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает развивать свой бизнес по пересадке волос. Нападающий открыл уже вторую клинику, теперь в городе Марбелья, с площадью в 4000 квадратных метров. В помещении будут операционные, специальные кабинеты для процедур и консультаций.
По информации Forbes, в ней будет работать около ста человек. Напомним, первую клинику Криштиану Роналду открыл в Мадриде в 2019-м. С момента открытия ее посетили больше 6 тысяч клиентов.
Известно, что португалец активно инвестирует в различные сферы. У него есть собственные линии парфюмов, отели, акции в Apple и Volkswagen.
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