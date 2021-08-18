Локателли успешно прошел медосмотр в Ювентусе

Полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли близок к переходу в "Ювентус". Об этом свидетельствуют фото пресс-службы клуба.

23-летний итальянец успешно прошел медосмотр перед тем, как поставить подпись под контрактом.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 35 миллионов евро + бонусы, а соглашение будет рассчитано до 2026 года.

Напомним, в минувшем сезоне Локателл провел 34 матча за "Сассуоло" в серии А и забил 4 мяча и выполнил три голевые передачи.