  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Локателли успешно прошел медосмотр в Ювентусе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Локателли успешно прошел медосмотр в Ювентусе

Италия
(1 голосов)

Итальянец близок к переходу в туринский клуб

Локателли успешно прошел медосмотр в Ювентусе

Фото: dailycannon.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли близок к переходу в "Ювентус". Об этом свидетельствуют фото пресс-службы клуба.

23-летний итальянец успешно прошел медосмотр перед тем, как поставить подпись под контрактом.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 35 миллионов евро + бонусы, а соглашение будет рассчитано до 2026 года.

Напомним, в минувшем сезоне Локателл провел 34 матча за "Сассуоло" в серии А и забил 4 мяча и выполнил три голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Мануэль Локателли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...