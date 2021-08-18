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Локателли успешно прошел медосмотр в Ювентусе
Итальянец близок к переходу в туринский клуб
Фото: dailycannon.com / Автор: неизвестен
Полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли близок к переходу в "Ювентус". Об этом свидетельствуют фото пресс-службы клуба.
23-летний итальянец успешно прошел медосмотр перед тем, как поставить подпись под контрактом.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 35 миллионов евро + бонусы, а соглашение будет рассчитано до 2026 года.
Напомним, в минувшем сезоне Локателл провел 34 матча за "Сассуоло" в серии А и забил 4 мяча и выполнил три голевые передачи.
Visite in corso al J|Medical ⚪⚫@locamanuel73 ???? pic.twitter.com/ZwBsvzAemu— JuventusFC (@juventusfc) August 18, 2021
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