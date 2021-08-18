Рома представила новую гостевую форму

"Рома" презентовала новую гостевую форму, в которой она будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Соответствующее видео появилось в "твиттере" клуба.

Футболки исполнены в белой цветовой гамме с рукавами с красной, оранжевой и жёлтой полосами. Они являются традиционными для клуба. Отмечается, что дизайнеры экипировки вдохновлялись формой римской команды, в которой она выступала в сезоне-1978/1979.