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Рома представила новую гостевую форму

Италия
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Она выполнена в традиционных тонах

Рома представила новую гостевую форму

Новина українською

"Рома" презентовала новую гостевую форму, в которой она будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Соответствующее видео появилось в "твиттере" клуба.

Футболки исполнены в белой цветовой гамме с рукавами с красной, оранжевой и жёлтой полосами. Они являются традиционными для клуба. Отмечается, что дизайнеры экипировки вдохновлялись формой римской команды, в которой она выступала в сезоне-1978/1979.

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В статье: Рома (Рим)
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