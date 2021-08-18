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Рома представила новую гостевую форму
Она выполнена в традиционных тонах
"Рома" презентовала новую гостевую форму, в которой она будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Соответствующее видео появилось в "твиттере" клуба.
Футболки исполнены в белой цветовой гамме с рукавами с красной, оранжевой и жёлтой полосами. Они являются традиционными для клуба. Отмечается, что дизайнеры экипировки вдохновлялись формой римской команды, в которой она выступала в сезоне-1978/1979.
???? ECCOLA! ⬜️????????????— AS Roma (@OfficialASRoma) August 18, 2021
???? Vi presentiamo la nostra nuova divisa away per il 2021-22! ????#ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/Cz89xUrV1i
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