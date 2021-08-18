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Лаутаро Мартинес требует у Интера зарплату 7 миллионов евро в год

Италия
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Тогда он подпишет контракт на 5 лет

Лаутаро Мартинес требует у Интера зарплату 7 миллионов евро в год

Фото: goal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий Лаутаро Мартинес провел переговоры с "Интером" относительно нового контракта. 23-летний аргентинец готов заключить соглашение до 2026 года, но хочет получать 7 миллионов евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

Миланский клуб готов платить форварду не больше 6 млн. Вскоре стороны должны провести новую встречу.

В сезоне-2020/21 Мартинес провел 48 матчей за "Интер", на его счету 19 голов и 11 результативных передач.

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В статье: Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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