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Ювентус отказал Барселоне в обмене Кулусевски на Дембеле

Италия
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Туринский клуб не готов отдавать своего полузащитника

Ювентус отказал Барселоне в обмене Кулусевски на Дембеле

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"Барселона" продолжает попытки продать или обменять вингера Усмана Дембеле, сообщает Calciomercato.

Каталонцы предложили "Ювентусу" обмен Дембеле на вингера Деяна Кулусевски, но получили отрицательный ответ.

Напомним, в июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы. Форвард покинул расположение сборной Франции, выступающей на чемпионате Европы, из-за проблем с ногой. У Дембеле была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.

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В статье: Барселона Деян Кулусевски
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