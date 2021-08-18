Италия
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Ювентус отказал Барселоне в обмене Кулусевски на Дембеле
Туринский клуб не готов отдавать своего полузащитника
"Барселона" продолжает попытки продать или обменять вингера Усмана Дембеле, сообщает Calciomercato.
Каталонцы предложили "Ювентусу" обмен Дембеле на вингера Деяна Кулусевски, но получили отрицательный ответ.
Напомним, в июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы. Форвард покинул расположение сборной Франции, выступающей на чемпионате Европы, из-за проблем с ногой. У Дембеле была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.
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