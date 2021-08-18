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Официально: Наполи подписал очередного защитника Ромы
Но на этот раз не лидера
Фото: twitter.com/sscnapoli / Автор: неизвестен
Официальный твиттер "Наполи" сообщил, что клуб подписал контракт с Жуаном Жезусом, который последние годы выступал за "Рому". Игрок перешел на правах свободного агента.
Этим летом у Жезуса истек контракт и клуб не захотел продолжать сотрудничество. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.
Два года назад подобный путь проделал Костас Манолас, также покинув "Рому" ради Неаполя.
Напомним, что "Реал", после продажи Варана в "МЮ" интересовался основным защитником "Наполи" Калиду Кулибали.
В прошлом сезоне Жуан Жезус провел на поле всего 11 матчей, не отличившись результативными действиями.
Welcome Juan ????— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 18, 2021
???? https://t.co/GLYJKIC5qP
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/9b6opE977Y
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