Официально: Наполи подписал очередного защитника Ромы

Официальный твиттер "Наполи" сообщил, что клуб подписал контракт с Жуаном Жезусом, который последние годы выступал за "Рому". Игрок перешел на правах свободного агента.

Этим летом у Жезуса истек контракт и клуб не захотел продолжать сотрудничество. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.

Два года назад подобный путь проделал Костас Манолас, также покинув "Рому" ради Неаполя.

Напомним, что "Реал", после продажи Варана в "МЮ" интересовался основным защитником "Наполи" Калиду Кулибали.

В прошлом сезоне Жуан Жезус провел на поле всего 11 матчей, не отличившись результативными действиями.