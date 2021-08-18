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Официально: Наполи подписал очередного защитника Ромы

Италия
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Но на этот раз не лидера

Официально: Наполи подписал очередного защитника Ромы

Фото: twitter.com/sscnapoli / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный твиттер "Наполи" сообщил, что клуб подписал контракт с Жуаном Жезусом, который последние годы выступал за "Рому". Игрок перешел на правах свободного агента.

Этим летом у Жезуса истек контракт и клуб не захотел продолжать сотрудничество. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.

Два года назад подобный путь проделал Костас Манолас, также покинув "Рому" ради Неаполя.

Напомним, что "Реал", после продажи Варана в "МЮ" интересовался основным защитником "Наполи" Калиду Кулибали.

В прошлом сезоне Жуан Жезус провел на поле всего 11 матчей, не отличившись результативными действиями.

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В статье: Костас Манолас Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Жуан Жезус
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