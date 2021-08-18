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Интер хочет подписать нападающего с легендарной фамилией
Сын великого Тюрама может продолжить карьеру в Серии А
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Джанлука Ди Марцио, журналист Sky Sports, в своём твиттере сообщил, что "Интер" заинтересован в подписании нападающего "Боруссии Менхенгладбах" – Маркуса Тюрама.
Как известно, это не единственная кандидатура на позицию второго нападающего: в клубе также рассматривается возможность подписания Ваута Вергхорста и Дувана Сапаты.
Напомним, что отец Маркуса – Лилиан, в своё время также выступал в Серии А за "Парму" и "Ювентус". Он также рекордсмен по количеству проведенных матчей за сборную Франции.
Нападающий сборной Франции оценивается порталом Transfermarkt в 35 миллионов евро. В прошлом сезоне Маркус провел 40 игр, забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач.
#Calciomercato | @Inter, l'ultimo nome per l'attacco è Marcus #Thuram, figlio di Lilian, del @borussia. La situazionehttps://t.co/oX9Tb7XG8e— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 17, 2021
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