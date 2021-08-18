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Интер хочет подписать нападающего с легендарной фамилией

Италия
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Сын великого Тюрама может продолжить карьеру в Серии А

Интер хочет подписать нападающего с легендарной фамилией

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Джанлука Ди Марцио, журналист Sky Sports, в своём твиттере сообщил, что "Интер" заинтересован в подписании нападающего "Боруссии Менхенгладбах" – Маркуса Тюрама.

Как известно, это не единственная кандидатура на позицию второго нападающего: в клубе также рассматривается возможность подписания Ваута Вергхорста и Дувана Сапаты.

Напомним, что отец Маркуса – Лилиан, в своё время также выступал в Серии А за "Парму" и "Ювентус". Он также рекордсмен по количеству проведенных матчей за сборную Франции.

Нападающий сборной Франции оценивается порталом Transfermarkt в 35 миллионов евро. В прошлом сезоне Маркус провел 40 игр, забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Интер (Милан) Лилиан Тюрам Маркус Тюрам
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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