Интер хочет подписать нападающего с легендарной фамилией

Джанлука Ди Марцио, журналист Sky Sports, в своём твиттере сообщил, что "Интер" заинтересован в подписании нападающего "Боруссии Менхенгладбах" – Маркуса Тюрама.

Как известно, это не единственная кандидатура на позицию второго нападающего: в клубе также рассматривается возможность подписания Ваута Вергхорста и Дувана Сапаты.

Напомним, что отец Маркуса – Лилиан, в своё время также выступал в Серии А за "Парму" и "Ювентус". Он также рекордсмен по количеству проведенных матчей за сборную Франции.

Нападающий сборной Франции оценивается порталом Transfermarkt в 35 миллионов евро. В прошлом сезоне Маркус провел 40 игр, забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач.