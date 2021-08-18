  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Локателли – игрок Ювентуса. В презентации поучаствовал блоггер
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Локателли – игрок Ювентуса. В презентации поучаствовал блоггер

Италия
(1 голосов)

Стоило всего лишь подождать

Официально: Локателли – игрок Ювентуса. В презентации поучаствовал блоггер

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный твиттер "Ювентуса" оригинально представил Мануэля Локателли из "Сассуолло". В презентации поучаствовал популярный блогер Хаби Лейм.

Сообщается, что контракт подписан до 2026 года.

Это будет двухлетняя аренда с обязательным платежом в размере 35 миллионов евро. Игрок возьмет 27 номер в "Юве".

В видео-презентации принял участие сверхпопулярный блогер-мем Хаби Лейм. Его тик-ток насчитывает 105 миллионов подписчиков, а в инстаграме 35 миллионов.

Напомним, что "Сассуоло" по Локателли также предложения делали "Арсенал" и "Ливерпуль", но игрок всегда хотел только в "Ювентус".

Полузащитник сборной Италии засветился на Чемпионате Европы, где забил два гола в пяти играх и помог команде уверенно прийти к триумфу на турнире.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Сассуоло Мануэль Локателли Хаби Лейм
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...