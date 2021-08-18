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Официально: Локателли – игрок Ювентуса. В презентации поучаствовал блоггер
Стоило всего лишь подождать
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Официальный твиттер "Ювентуса" оригинально представил Мануэля Локателли из "Сассуолло". В презентации поучаствовал популярный блогер Хаби Лейм.
Сообщается, что контракт подписан до 2026 года.
Это будет двухлетняя аренда с обязательным платежом в размере 35 миллионов евро. Игрок возьмет 27 номер в "Юве".
В видео-презентации принял участие сверхпопулярный блогер-мем Хаби Лейм. Его тик-ток насчитывает 105 миллионов подписчиков, а в инстаграме 35 миллионов.
Напомним, что "Сассуоло" по Локателли также предложения делали "Арсенал" и "Ливерпуль", но игрок всегда хотел только в "Ювентус".
Полузащитник сборной Италии засветился на Чемпионате Европы, где забил два гола в пяти играх и помог команде уверенно прийти к триумфу на турнире.
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✍️ https://t.co/D2sD4Rq7IK
#LocatelliAnnounced pic.twitter.com/1md0nmVwxl
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