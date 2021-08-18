Официально: Локателли – игрок Ювентуса. В презентации поучаствовал блоггер

Официальный твиттер "Ювентуса" оригинально представил Мануэля Локателли из "Сассуолло". В презентации поучаствовал популярный блогер Хаби Лейм.

Сообщается, что контракт подписан до 2026 года.

Это будет двухлетняя аренда с обязательным платежом в размере 35 миллионов евро. Игрок возьмет 27 номер в "Юве".

В видео-презентации принял участие сверхпопулярный блогер-мем Хаби Лейм. Его тик-ток насчитывает 105 миллионов подписчиков, а в инстаграме 35 миллионов.

Напомним, что "Сассуоло" по Локателли также предложения делали "Арсенал" и "Ливерпуль", но игрок всегда хотел только в "Ювентус".

Полузащитник сборной Италии засветился на Чемпионате Европы, где забил два гола в пяти играх и помог команде уверенно прийти к триумфу на турнире.