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"Если нам предложат 100 миллионов, я всерьез обдумаю", – президент Фиорентины об интересе к Влаховичу
Босс "фиалок" подогревает интерес к игроку
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал информацию, об интересе различных клубов к форварду Душану Влаховичу.
"Сейчас мне трудно обсуждать эту тему, поскольку даже у меня, президента "Фиорентины", нет конкретных ответов. Но мы хотим, чтобы Влахович остался.
Если нам предложат 100 миллионов или около того, я всерьез обдумаю это. Нет смысла скрывать, что пандемия нанесла серьезный ущерб клубам, включая нас, и, получив предложение определенного размера, мы не сможем просто отмахнуться от него", – заявил Коммиссо.
Известно, что на данный момент самое крупное предложение поступило от "Атлетико". Во вторник они давали за игрока 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересованы "Атлетико", "Арсенал" и "Тоттенхэм".
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