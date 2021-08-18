"Если нам предложат 100 миллионов, я всерьез обдумаю", – президент Фиорентины об интересе к Влаховичу

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал информацию, об интересе различных клубов к форварду Душану Влаховичу.

"Сейчас мне трудно обсуждать эту тему, поскольку даже у меня, президента "Фиорентины", нет конкретных ответов. Но мы хотим, чтобы Влахович остался.

Если нам предложат 100 миллионов или около того, я всерьез обдумаю это. Нет смысла скрывать, что пандемия нанесла серьезный ущерб клубам, включая нас, и, получив предложение определенного размера, мы не сможем просто отмахнуться от него", – заявил Коммиссо.

Известно, что на данный момент самое крупное предложение поступило от "Атлетико". Во вторник они давали за игрока 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересованы "Атлетико", "Арсенал" и "Тоттенхэм".