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Во Франции ему не рады. Сегодня отмечает День рождения Марко Матерацци

Италия
(1 голосов)

Герой итальянской нации?

Во Франции ему не рады. Сегодня отмечает День рождения Марко Матерацци

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Марко Матерацци родился 19 августа 1973 года в городе Лечче. Выступал на позиции защитника. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Пятикратный чемпион Италии, трехкратный обладатель Кубка Италии, офицер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой".

Защищал цвета "Перуджи", "Интера" и "Эвертона", также играл за несколько малоизвестных итальянских команд.

Отличался предельно жесткой манерой игры. Получил широкую известность во внефутбольных кругах после скандального инцидента в финальном матче ЧМ-2006 против сборной Франции, в результате которого с поля был удален капитан французов Зинедин Зидан, что значительно повлияло на итог матча и соответственно всего турнира.

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В статье: Марко Матерацци
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Комментарии (2)
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dabo28
19.08.2021 в 10:53
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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victor1306 (Мадрид)
19.08.2021 в 10:43
під..арас!
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-1
Oohhmee (Винница)
19.08.2021 в 11:03
Ничего страшного, сейчас мир толерантный к таким как ты
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