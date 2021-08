Ювентус презентовал третью форму. Она желтая с синими и белыми вставками

"Ювентус" представил третий комплект формы на сезон-2021/22. Техническим спонсором туринского клуба является компания adidas.

Футболка выполнена в трех цветах — желтом, синем и белом. Впервые в этой форме игроки "Ювентуса" сыграют сегодня, 19 августа, в предсезонном товарищеском матче с командой "Ювентуса" U23.

Always forward ???? never stand still.



