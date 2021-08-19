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Ювентус презентовал третью форму. Она желтая с синими и белыми вставками

Италия
(1 голосов)

Техническим спонсором клуба является компания adidas

Ювентус презентовал третью форму. Она желтая с синими и белыми вставками

Фото: juventus.com

Новина українською

"Ювентус" представил третий комплект формы на сезон-2021/22. Техническим спонсором туринского клуба является компания adidas.

Футболка выполнена в трех цветах — желтом, синем и белом. Впервые в этой форме игроки "Ювентуса" сыграют сегодня, 19 августа, в предсезонном товарищеском матче с командой "Ювентуса" U23.

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В статье: Ювентус (Турин)
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Источник:
juventus.com

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Комментарии (3)
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FC Energy (Новая Каховка)
19.08.2021 в 14:44
Может кто играл когда-то в PES, там можно было создавать дизайн формы из разных элементов: полоски, квадратики.. так вот эта поделка от адидаса будто родом оттуда
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.08.2021 в 14:31
стрём
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avatar
simargl (Чернигов)
19.08.2021 в 14:20
Ни о чем... как и почти всё, что выходит от "дизайнеров" Адидас...
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