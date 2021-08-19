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Ювентус презентовал третью форму. Она желтая с синими и белыми вставками
Техническим спонсором клуба является компания adidas
Фото: juventus.com
"Ювентус" представил третий комплект формы на сезон-2021/22. Техническим спонсором туринского клуба является компания adidas.
Футболка выполнена в трех цветах — желтом, синем и белом. Впервые в этой форме игроки "Ювентуса" сыграют сегодня, 19 августа, в предсезонном товарищеском матче с командой "Ювентуса" U23.
Always forward ???? never stand still.— JuventusFC (@juventusfc) August 19, 2021
Vi presentiamo il nuovo third kit 21/22 by @adidasfootball! TUO SUBITO! ???? https://t.co/yEJbQy1q5e #createdwithadidas #LiveAhead
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