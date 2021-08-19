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От Моуриньо к Сарри. Педро сменил Рому на Лацио

Италия
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Детали соглашения не сообщаются

От Моуриньо к Сарри. Педро сменил Рому на Лацио

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский нападающий Педро Родригес перешел из "Ромы" в Лацио". Об этом информирует пресс-служба "бело-голубых".

Детали соглашения не сообщаются.

34-летний футболист будет выступать за новую команду под 9-м номером.

Минувший сезон Педро провел 40 матчей за "Рому", забил шесть голов и выполнил семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 5 млн евро. Действующий контракт Родригеса с римлянами рассчитан до 2023 года.

По данным зарубежных СМИ, Родригес не входил в планы главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью. Также стоит отметить, что Педро - первый игрок за 49 лет, который напрямую перешел из "Ромы" в "Лацио"

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В статье: Педро Родригес Лацио (Рим) Рома (Рим)
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