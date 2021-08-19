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От Моуриньо к Сарри. Педро сменил Рому на Лацио
Детали соглашения не сообщаются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский нападающий Педро Родригес перешел из "Ромы" в Лацио". Об этом информирует пресс-служба "бело-голубых".
Детали соглашения не сообщаются.
???? Introducing our new number 9️⃣#CMonEagles ???? pic.twitter.com/xVUyxVqZvJ— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 19, 2021
34-летний футболист будет выступать за новую команду под 9-м номером.
Минувший сезон Педро провел 40 матчей за "Рому", забил шесть голов и выполнил семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 5 млн евро. Действующий контракт Родригеса с римлянами рассчитан до 2023 года.
По данным зарубежных СМИ, Родригес не входил в планы главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью. Также стоит отметить, что Педро - первый игрок за 49 лет, который напрямую перешел из "Ромы" в "Лацио"
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