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Бог любит троицу: нашумевшая Венеция представила третий комплект формы

Италия
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Итальянцы продолжают радовать оригинальными комплектами

Бог любит троицу: нашумевшая Венеция представила третий комплект формы

Фото: twitter.com/VeneziaFC_EN / Автор: неизвестен

Новина українською

"Венеция" в твиттере представила третий комплект формы на будущий сезон. Среди сдержанных двух комплектов нашлось место голубой джерси.

Итальянский клуб уже порадовал любителей футбольных маек двумя основными изысканными комплектами: чёрным и бежевым. Третий же комплект, неожиданно, будет голубым.

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Новый яркий цвет отсылает к воде Венецианской лагуны. Сдерживающим фактором стали черные рукава с золотыми лого Kappa, а также ворот с золотистой каймой. По центру лицевой стороны футболки расположились три мазка главными цветами клуба: оранжевый, чёрный и тёмно-зелёный.

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Также 5 евро с каждой проданой футболки будут отданы в фонд, который занимается очисткой этой самой лагуны.

Напомним, что все комплекты наполнены культурными и архитектурными отсылками к городу, клуб из которого, спустя много лет, вернулся в Серию А.

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В статье: футбольная форма Венеция
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