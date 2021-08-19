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Бог любит троицу: нашумевшая Венеция представила третий комплект формы
Итальянцы продолжают радовать оригинальными комплектами
Фото: twitter.com/VeneziaFC_EN / Автор: неизвестен
"Венеция" в твиттере представила третий комплект формы на будущий сезон. Среди сдержанных двух комплектов нашлось место голубой джерси.
21/22 Third Shirt— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) August 19, 2021
We are donating €5 from each shirt to We are here Venice (WahV), an NGO focused on restoring and revitalizing the lagoon as a central part of ensuring Venice's future as a living city.
Read more: https://t.co/aB77D7qjoA#ArancioNeroVerde ????⚫️???? pic.twitter.com/FnEMa3e9zo
Итальянский клуб уже порадовал любителей футбольных маек двумя основными изысканными комплектами: чёрным и бежевым. Третий же комплект, неожиданно, будет голубым.
Новый яркий цвет отсылает к воде Венецианской лагуны. Сдерживающим фактором стали черные рукава с золотыми лого Kappa, а также ворот с золотистой каймой. По центру лицевой стороны футболки расположились три мазка главными цветами клуба: оранжевый, чёрный и тёмно-зелёный.
Напомним, что все комплекты наполнены культурными и архитектурными отсылками к городу, клуб из которого, спустя много лет, вернулся в Серию А.
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