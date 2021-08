Бог любит троицу: нашумевшая Венеция представила третий комплект формы

"Венеция" в твиттере представила третий комплект формы на будущий сезон. Среди сдержанных двух комплектов нашлось место голубой джерси.

21/22 Third Shirt



We are donating €5 from each shirt to We are here Venice (WahV), an NGO focused on restoring and revitalizing the lagoon as a central part of ensuring Venice's future as a living city.



Read more: https://t.co/aB77D7qjoA#ArancioNeroVerde ????⚫️???? pic.twitter.com/FnEMa3e9zo