"Я не герой. Я сделал то, что должен был", – Кьер о падении Эриксена на Евро

В интервью Corriere della Sera, центральный защитник "Милана" заявил, что его

действия, во время матча с "Финляндией" не были героическими, но необходимыми в тот момент. Он первым подбежал к Эриксену и оказал первую помощь, чтобы тот не задохнулся, после потери сознания.

"Я не герой, я просто делал то, что должен был делать, не задумываясь, как и все остальные", – сказал Кьер газете.

"Это был исторический день для всех нас, датчан, - первый матч чемпионата Европы на нашем домашнем стадионе. Потом случилось то, что случилось. Я был готов оставаться в сознании, как и все мои товарищи по команде".

"Это были командные усилия, очевидно, мы бы поступили так же, будь он соперником. Вот и все. Единственное, что имеет значение, это то, что Кристиан сейчас в порядке. Это единственное, что важно".

"Я сделал это не задумываясь. Инстинкт руководил мной, и я автоматически делал то, что должен был. Это случилось со мной впервые, надеюсь, и в последний раз" – подытожил футболист.

Напомним, что в матче "Дания" – "Финляндия" Эриксен внезапно рухнул на газон. У него случилась остановка сердца, хотя все медицинские тесты футболист проходил без нареканий. Кьер оказал игроку без сознания необходимую помощь, чтобы тот не задохнулся, пока врачебная бригада направлялась к ним.