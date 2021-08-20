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Фиорентина продлила контракт с Николой Милинковичем
Защитник проведет в клубе ещё два года
Защитник "Фиорентины" Никола Миленкович продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 23-летним сербом рассчитано до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что Миленковичем интересовались "Вест Хэм" и "Тоттенхэм".
В минувшем сезоне Миленкович провел 37 матчей, забив три гола и сделав результативный пас.
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