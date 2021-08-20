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Фиорентина продлила контракт с Николой Милинковичем

Италия
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Защитник проведет в клубе ещё два года

Фиорентина продлила контракт с Николой Милинковичем

Новина українською

Защитник "Фиорентины" Никола Миленкович продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним сербом рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Миленковичем интересовались "Вест Хэм" и "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне Миленкович провел 37 матчей, забив три гола и сделав результативный пас.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Никола Миленкович
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