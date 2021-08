Наполи представил форму от Армани

Официальный твиттер итальянского "Наполи" представил комплекты формы на будущий сезон. Джерси создавались в сотрудничестве с дочерним спортивным брендом "Армани" – "EA7".

Armani dresses Napoli This is our shirt! This is our second skin! These are our colours! ???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/XBgrK4ttdd

Помимо того, что это первая футбольная форма от "Армани", созданная в сотрудничестве с большим клубом, так ещё и формат сотрудничества выбран интересный.

Сообщается, что "Наполи" будет самостоятельно изготавливать и продавать футболки – "Армани" же отвечает только за дизайн.

Соглашение пока что подписано всего на один сезон.

Напомним, что "Армани" уже успел нашуметь этим летом в футбольном сообществе, пошив стильные костюмы для сборной "Италии".

"I am proud to dress our national team at this time, and for such an important championship. I worked on an idea of elegance that is spontaneous, sporty and authentic." Giorgio Armani. @EURO2020 @azzurri #Euro2020 #EAzzurri pic.twitter.com/S2ZVyC9OZI