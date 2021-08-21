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Официально: Флоренци - игрок Милана

Италия
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Игрок попробует себя в новом клубе

Официально: Флоренци - игрок Милана

Фото: football-italia.net / Автор: неизвестен

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Итальянский защитник "Ромы" Алессандро Флоренци продолжит карьеру в "Милане" Стефано Пиоли.

Россонери арендовали 30-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом дальнейшего выкупа следующим летом. Сообщалось, что за аренду Алессандро миланцы заплатят 1 миллион евро, а выкупить его смогут за 4,5 млн.

Прошлый сезон итальянец провел в "ПСЖ" на правах аренды, где провел 21 матч в Лиге 1, забил 2 гола и отдал один ассист.

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В статье: Алессандро Флоренци Милан ПСЖ
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Источник:
Сайт ФК "Милан"

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