Аллегри: Роналду сказал мне, что останется в Ювентусе

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий о дальнейшей судьбе Криштиану Роналду в туринском клубе:

"Роналду – это бонус для нас, он гарантирует команде большое количество голов. Безусловно, мы также должны работать как единая команда, чтобы извлечь максимум из способностей каждого отдельного футболиста.

Криштиану всегда усердно тренировался. В газетах пишут сплетни. Он никогда не говорил нам, что хочет уйти. Роналду сказал мне, что останется в "Ювентусе", - сказал Аллегри.