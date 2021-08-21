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Аллегри: Роналду сказал мне, что останется в Ювентусе
Тренер хочет сохранить звезду в клубе
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий о дальнейшей судьбе Криштиану Роналду в туринском клубе:
"Роналду – это бонус для нас, он гарантирует команде большое количество голов. Безусловно, мы также должны работать как единая команда, чтобы извлечь максимум из способностей каждого отдельного футболиста.
Криштиану всегда усердно тренировался. В газетах пишут сплетни. Он никогда не говорил нам, что хочет уйти. Роналду сказал мне, что останется в "Ювентусе", - сказал Аллегри.
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