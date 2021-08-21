Фиорентина хочет арендовать Пьянича

Боснийский полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич может провести сезон 2021/22 в Серии А. В аренде 31-летнего игрока заинтересована "Фиорентина".

Итальянкий клуб мог бы арендовать Пьянича, если бы "Барселона" взяла на себя значительную часть зарплаты игрока, так как она составляет 8 млн евро в год.

Ранее сообщалось об интересе к Пьяничу со стороны "Ювентуса".