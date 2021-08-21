  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Фиорентина хочет арендовать Пьянича
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фиорентина хочет арендовать Пьянича

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Босниец может вернуться в Италию

Фиорентина хочет арендовать Пьянича

Chatsports

Новина українською

Боснийский полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич может провести сезон 2021/22 в Серии А. В аренде 31-летнего игрока заинтересована "Фиорентина".

Итальянкий клуб мог бы арендовать Пьянича, если бы "Барселона" взяла на себя значительную часть зарплаты игрока, так как она составляет 8 млн евро в год.

Ранее сообщалось об интересе к Пьяничу со стороны "Ювентуса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Миралем Пьянич Фиорентина (Флоренция) Барселона Испания
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gazzetta.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...