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Фиорентина хочет арендовать Пьянича
Босниец может вернуться в Италию
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Боснийский полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич может провести сезон 2021/22 в Серии А. В аренде 31-летнего игрока заинтересована "Фиорентина".
Итальянкий клуб мог бы арендовать Пьянича, если бы "Барселона" взяла на себя значительную часть зарплаты игрока, так как она составляет 8 млн евро в год.
Ранее сообщалось об интересе к Пьяничу со стороны "Ювентуса".
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Источник:gazzetta.it
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