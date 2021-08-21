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Интер подтвердил, что Лаутаро Мартинес останется в клубе
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Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта подтвердил, что форвард команды Лаутаро Мартинес остается:
"Лаутаро Мартинес решил остаться в "Интере", он сильно хочет быть здесь. В то же время многие клубы присылают официальные предложения по трансферу в клуб. Мы так гордимся этим", - сказал Маротта в интервью DAZN.
Напомним, что аргентинцем в последнее время активно интересовался "Тоттенхэм" и даже предлагал около 70 млн евро за трансфер форварда.
Отметим, что Лаутаро находится в "Интере" с июля 2018 года. Именно тогда он перешел из аргентинского "Расинга" за 25 млн евро. Сейчас же аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 80 млн евро. Добавим, что контракт 23-летнего Мартинеса с "Интером" действительный еще два сезона.
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