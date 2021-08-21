  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер подтвердил, что Лаутаро Мартинес останется в клубе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер подтвердил, что Лаутаро Мартинес останется в клубе

Италия
(1 голосов)

Двух лидеров миланцы не продадут

Интер подтвердил, что Лаутаро Мартинес останется в клубе

Новина українською

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта подтвердил, что форвард команды Лаутаро Мартинес остается:

"Лаутаро Мартинес решил остаться в "Интере", он сильно хочет быть здесь. В то же время многие клубы присылают официальные предложения по трансферу в клуб. Мы так гордимся этим", - сказал Маротта в интервью DAZN.

Напомним, что аргентинцем в последнее время активно интересовался "Тоттенхэм" и даже предлагал около 70 млн евро за трансфер форварда.

Отметим, что Лаутаро находится в "Интере" с июля 2018 года. Именно тогда он перешел из аргентинского "Расинга" за 25 млн евро. Сейчас же аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 80 млн евро. Добавим, что контракт 23-летнего Мартинеса с "Интером" действительный еще два сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...