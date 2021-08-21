Серия А. Аталанта вырывает победу на 93-ей минуте, победа Сарри и Лацио

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Аталанта" 1:2

Голы: Белотти 79 - Муриэль 6, Пикколи 90+3

"Торино": В. Милинкович-Савич, Бремер (Иццо 74), Джиджи, Родригес, Синго, Лукич (Ринкон 46), Мандрагора, Айна, Линетти, Пьяца (Верди 74), Санабрия (Белотти 65)

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Демираль (Ловато 83), Паломино, Меле, Пашалич, Пессина, Гозенс (Пикколи 83), Иличич (Миранчук 57), Муриэль (Ламмерс 56), Малиновский (Д. Пеццелла 76)

Предупреждения: Ринкон 52, Бремер 71 - Демираль 23, Муссо 81

Первый матч сезона обещал "Аталанте" проблемы. В Турин она приехала без ведущих опорников Де Роона и Фройлера, ведущего правого латераля Хатебура, опытнейшего защитника Толоя, Дувана Сапаты, желающего уйти. Желает уйти и Марио Пашалич. Кроме того, в последние дни пришлось постоянно отвлекаться на взаимные обвинения Джан Пьеро Гасперини и бывшего капитана Алехандро Гомеса. А болельщики протестуют против клуба из-за проблем с абонементами и невнятного Меркато. Далеко не идеальная атмосфера угрожала очередным слабым началом сезона.

Сам соперник также мог создать проблемы. В позапрошлом сезоне бергамцы победили здесь со счетом 7:0, но в целом в шести последних очных матчах побеждали лишь дважды. Последний завершился со счетом 3:3. Против нового главного тренера "Торино" ученика Гасперини Ивана Юрича им также сложно - победа, ничья и поражение в трех последних матчах. Было весьма сложно и сегодня. И в итоге решающего гола пришлось ждать до 93-ей минуты.

В первом тайме "Аталанта" была неузнаваема. Просто слаба. Уступила его по ударам по воротам со счетом 4:12, не прессинговала высоко, посылая лишь Луиса Муриэля бегать за защитниками. Даже по владению мячом проиграла первые 25 минут со счетом 45:55, при том, что как сам "Торо", так и Юрич владение не любят. Хозяева как раз прессинговали очень активно и стреляли по воротам. Новый вратарь гостей Муссо брал удары Санабрии с 14-ти и 18-ти метров, отбивал выстрел Айны слева. Пессина вынес мяч с линии ворот с удара головой Бремера.

Выручил гений Муриэля. Уже в дебюте матча в контратаке он сместился с правого фланга с мячом и блестяще пробил в девятку с линии штрафной. Также оттуда мог забить Малиновский. Но пробил плохо. Руслан в целом неплохо разворачивал контратаки, действуя слева под колумбийцем, часто был на мяче. Но и ошибался, выглядел несколько флегматичным.

Второй тайм начался привезенным Малиновским опасным штрафным, затем Санабрия принял мяч в паре метров от ворот. Корявые удары подвели. Пессина вновь вынес мяч, который Муссо не мог достать. Впрочем, на этот раз к середине тайма "Аталанта" выравняла игру, успокоила ее. Постепенно даже перехватывая инициативу. Малиновский также добавил, меньше ошибался, продолжал дирижировать, заработал пару штрафных. Отлично прорвался и нанес заблокированный удар. Но как раз тогда был заменен (на защитника!!!), и тут же "Торо" сравнял счет.

Травмированный, вышедший на замену и желающий уйти Белотти отличился. Он пробил из района угла штрафной, большой рикошет послал мяч по дуге, и тот залетел за шиворот Муссо.

Далее как раз больше атаковал "Торино". Верди пробил слета чуть неточно, Синго прорывался. "Аталанта" выглядела обессиленной. Но в итоге вылазка на 93-ей минуте увенчалась успехом. Пашалич в окружении защитников в центре штрафной, несмотря на падение, сумел отправить мяч Пикколи, и вышедший на замену форвард с убойной позиции не промахнулся.

Тяжелая, даже незаслуженная победа "Аталанты". Уровень ее игры и физической готовности вызывает беспокойство. Зато характер присутствует. С такими победами и покоряются вершины.

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Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Лацио" 1:3

Голы: Бандинелли 4 - С. Милинкович-Савич 6, Лаццари 31, Иммобиле 43 (пен.)

"Эмполи": Викарио, Стоянович (Фьямоцци 83), Исмаили, С. Романьоли, Маркицца, С. Риччи, Хаас (Журковски 76), Бандинелли (Хендерсон 70), Байрами, Манкузо (Ла Мантиа 83), Кутроне (Крочьята 76)

"Лацио": Рейна, Лаццари, Луис Фелипе, Ачерби, Хюсай, Лейва (Эскаланте 82), Акпа-Акпро (Луис Альберто 46), С. Милинкович-Савич (А. Андерсон 70), Педро (Моро 60), Иммобиле (Мурики 82), Фелипе Андерсон

Предупреждения: Стоянович 38, Исмаили 89 - Лейва 29