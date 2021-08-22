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Победа на последних секундах. Торино - Аталанта 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Торино - Аталанта, чемпионат Италии, 21 августа 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Торино - Аталанта, которые встречались в первом туре итальянской Серии А. В основе бергамцев вышел Руслан Малиновский, но на этот раз украинский хавбек результативными действиями не отметился. Классный гол в дебюте забил Муриэль, в середине второго тайма Белотти сравнял с помощью рикошета. Все шло к ничьей, но на последних секундах Пикколи таки спас для Аталанты победу.
Серия А. Первый тур
Торино - Аталанта 1:2
Голы: Белотти 79 - Муриель 6, Пикколи 90 + 3
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