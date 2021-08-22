  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Победа на последних секундах. Торино - Аталанта 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победа на последних секундах. Торино - Аталанта 1:2. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Торино - Аталанта, чемпионат Италии, 21 августа 2021

Победа на последних секундах. Торино - Аталанта 1:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Торино - Аталанта, которые встречались в первом туре итальянской Серии А. В основе бергамцев вышел Руслан Малиновский, но на этот раз украинский хавбек результативными действиями не отметился. Классный гол в дебюте забил Муриэль, в середине второго тайма Белотти сравнял с помощью рикошета. Все шло к ничьей, но на последних секундах Пикколи таки спас для Аталанты победу.

Серия А. Первый тур
Торино - Аталанта 1:2
Голы: Белотти 79 - Муриель 6, Пикколи 90 + 3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Луис Муриэль Торино (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...