Роналду ищет варианты ухода из Ювентуса. Клуб говорит, что португалец точно останется

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб. Обладатель пяти Золотых мячей надеется найти для себя варианты на трансферном рынке в ближайшие дни. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Более того, португалец попросил не ставить его в основной состав на стартовый матч нового сезона Серии А против "Удинезе". КриРо остался на скамейке запасных.

Правда, у вице-президента "Ювентуса" Павела Недведа свое видение этой ситуации:

"Мы решили этот вопрос вместе с Роналду. Это нормально. Роналду останется на 100%", - сказал чех в интервью DAZN.

Также представители "Ювентуса" сообщили, что не получили ни одного официального предложения по поводу трансфера Роналду.

Напомним, что Криштиану с 2018-го года выступает в составе туринцев. Его контракт с клубом действителен до следующего лета. Аналитический портал Transfermakrt оценивает нападающего в 45 млн евро.