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Роналду ищет варианты ухода из Ювентуса. Клуб говорит, что португалец точно останется

Италия
(1 голосов)

Криштиану не нравится в Турине

Роналду ищет варианты ухода из Ювентуса. Клуб говорит, что португалец точно останется

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб. Обладатель пяти Золотых мячей надеется найти для себя варианты на трансферном рынке в ближайшие дни. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Более того, португалец попросил не ставить его в основной состав на стартовый матч нового сезона Серии А против "Удинезе". КриРо остался на скамейке запасных.

Правда, у вице-президента "Ювентуса" Павела Недведа свое видение этой ситуации:

"Мы решили этот вопрос вместе с Роналду. Это нормально. Роналду останется на 100%", - сказал чех в интервью DAZN.

Также представители "Ювентуса" сообщили, что не получили ни одного официального предложения по поводу трансфера Роналду.

Напомним, что Криштиану с 2018-го года выступает в составе туринцев. Его контракт с клубом действителен до следующего лета. Аналитический портал Transfermakrt оценивает нападающего в 45 млн евро.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 19:48
Все таки наверное в ПСЖ, они продают Мбаппе в Реал, и переманивают потом летом Холланда
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