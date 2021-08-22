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Серия А. Ювентус теряет 2:0 и очки в Удине, гол Роналду на 95-ой минуте отменили
Странное начало каденции Аллегри
Удине. "Дачия Арена" "Удинезе" - "Ювентус" 2:2 Голы: Перейра 51 (пен.), Деулофеу 84 - Дибала 3, Куадрадо 23 "Удинезе": Сильвестри, Бекао, Нуйтинк, Самир (Зеегелар 90+2), Н. Молина, Арслан (Яяло 80), Уолас, Макенго (Деулофеу 57), Удоджи (Стригер-Ларсен 57), Перейра, Пуссетто (Окака 80) "Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Де Лихт, Алекс Сандро, Рэмзи (Кьеллини 60), Бентанкур (Локателли 90), Бернардески (Кулушевски 60), Куадрадо (Кьеза 64), Мората (Криштиану Роналду 60), Дибала Предупреждения: Уолас 76 - Щесны 50, Кулушевски 88, Криштиану Роналду 90+5 После 4:0 "Интера" от "Ювентуса" требовался ответ. Тем более, что как раз вторых, а не первых, считают главным фаворитом в борьбе за Скудетто. Отвечать нужно было в Удине, где в последнем матче еле победил (2:1, с 0:1 на 82-ой минуте), а в предпоследнем проиграл. И без травмированных опорников Артура, Рабио, дисквалифицированного опорника МакКенни, не готового опорника Локателли. И без Криштиану Роналду. КР7 сам попросил не выпускать его в стартовом составе, что породило новую волну слухов об уходе. И все это уж слишком помешало на старте сезона. Главный тренер "Удинезе" Лука Готти вчера заявил, что "Ювентус" будет тем самым "Ювентусом" Массимилиано Аллегри, который видели пять лет с ним. Как в воду глядел. Туринцы быстро открыли счёт, спокойно выдержали ответы соперника, довольно быстро забили ещё один в контратаке и принялись отдыхать. Даже почти не выиграв по владению мячом и ударам по воротам, играя крайне медленно и будто бы безразлично, но на самом деле просто планомерно убивая игру. Типичный Аллегри. Который, впрочем, продержался лишь тайм. Два игрока, которые явно больше всех рады возвращению Макса - Пауло Дибала и Родриго Бентанкур. О первом, капитане в этом матче, тренер и вовсе сказал, что тренируется будто только пришёл в команду. Уже на третьей минуте Куадрадо и Бентанкур разыграли на правом фланге, Родриго прострелил, а Пауло замкнул. Затем, после комбинации Перейры и Пуссетто со слабым ударом последнего, после немного неточного удара головой Игнасио, Дибала забросил на Куадрадо, игравшего в этом матче на позиции правого вингера. Хуан раскрутил защитника и точно пробил. Легко и просто. Во втором тайме уже включился "Ювентус" двух последних лет. Перейра оставил Арслану, слабый удар того Щесны отбил плохо, а затем ещё и сбил Толгая. Гости ответили ударом головой Мораты в стойку с навеса Сандро. На 63-ей минуте уже вышедший на замену Роналду также пробил головой. Чуть неточно. На 66-ой Бентанкур издали попал в стойку. Хотя прямо перед выходом КР7 повезло как раз "Ювентусу". Миллиметровый офсайд после долгой проверки отменил явный пенальти на Деулофеу. Главным же образом туринцам вновь удалось убить игру и точно отодвинуть её от своих ворот. И тогда вновь включился "Ювентус" последнего времени. Вновь Щесны. Он умудрился отдать мяч Окаке, и тот сбросил на Деулофеу. Что запустило бешеную концовку. С ударом головой в упор, взятым Щесны, неточным ударом Перейры по его воротам из центра штрафной, крученым ударом Дибалы, отбитым Сильвестри. И голом Роналду головой с навеса Кьезы на 95-ой минуте, в итоге отмененным из-за минимального офсайда. Странный матч. В первом тайме "Юве" выглядел как команда Аллегри до мозга костей, но во втором уже сделал все как в прошлом сезоне, когда еле пробился на четвёртое место. Все это лишний раз доказывает, что чудес не бывает. После двух лет отпуска тренера и после года кошмара команды всем нужно много работать. Логично. И нужно уже разрулить вопрос с Роналду. =========== Болонья. "Ренато Даль'Ара" "Болонья" - "Салернитана" 3:2 Голы: Де Сильвестри 59, 77, Арнаутович 75 - Бонаццоли 52 (пен.), М. Кулибали 70 "Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Медель, Бонифаци, Хики (Виньято 59), Схутен, Домингес (Сванберг 86), Орсолини (Сков-Ольсен 86), Сориано, Барроу (Сансоне 59), Арнаутович (ван Хоойдонк 86) "Салернитана": Белец, Дьомбер, Страндберг, Ярошински (Скьявоне 82), Кехрида (Зортеа 76), М. Кулибали, Л. Кулибали (Богдан 76), Капецци (Оби 82), Руджери, Бонаццоли, Джурич (Симы 64) Предупреждения: Сориано 41, Схутен 55, Бонифаци 87, Сансоне 90+2 - Страндберг 34, Ярошински 79 Удаления: Сориано 50 (вторая желтая) - Страндберг 35 (вторая желтая)
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