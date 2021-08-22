Серия А. Моуриньо начинает с победы на контратаках, победа Наполи вдесятером

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Фиорентина" 3:1

Голы: Мхитарян 26, Верету 64, 79 - Миленкович 60

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Винья, Кристанте, Верету (Бове 87), Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини (К. Перес 84), Мхитарян (Эль-Шаарави 83), Абрахам (Шомуродов 69)

"Фиорентина": Драговски, Венути (Сапонара 84), Миленкович, Игор, Бираги, Мале (Кастровилли 46), Бонавентура (Бенасси 74), Пулгар, Кальехон (Терраччьяно 20), Влахович, Н. Гонсалес (Соттил 84)

Предупреждения: Лоренцо Пеллегрини 12, Дзаньоло 44 - Бонавентура 45+2, Пулгар 53

Удаления: Дзаньоло 52 (вторая желтая) - Драговски 17 (прямая красная)

После 11-ти лет странствий Жозе Моуриньо вернулся в Серию А. В лигу, где его помнят как постоянного победителя, в лигу, где лишь Антонио Конте в 21-ом веке в среднем набирал больше очков за матч. Португалец уже заявил, что скучал по итальянской прессе, которая, в отличие от английской, говорит не о скандалах, а о тактике. На предматчевой пресс-конференции ему уже довелось отвечать на вопросы о тактике. О постоянных неудачных "кроссах" в первом матче каденции, в Квалификации Лиги Конференций в гостях против "Трабзонспора". С чем Моур согласился.

Тем не менее, тот матч его команда выиграла со счетом 2:1. Выиграла и здесь, хотя и здесь далеко не впечатлила по игре. При том, что с 17-ой по 52-ую минуту играла в численном большинстве, проиграла матч по владению мячом со счетом 43:57. В комбинационной игре "Фиорентина" выглядела получше. Зато ее соперник предложил новые решения - контратаки с пасами вразрез и Тамми Абрахама. Английский форвард, купленный в "Челси" за 40 миллионов евро на смену Эдину Джеко, начал с того, чем Джеко выгодно отличался от других центрфорвардов - ассистами.

Абрахам вначале заработал красную карточку для соперника. После 17-ти минут игры на равных и без моментов он убежал в отрыв, Драговски выбежал далеко из ворот и в подкате задел его. Вскоре вновь убежал и отдал пас вразрез Мхитаряну. Долгая проверка ВАР отменила решение об офсайде.

"Фиорентина", как уже сказано выше, играла не хуже, Патрисиу спас от удара Бонавентуры ближе к концу первого тайма и Влаховича в начале второго. Составы уровнялись после второй желтой карточки Дзаньоло. Но вновь вмешался Абрахам. Его удар головой отбила перекладина. Затем же в контратаке он получил пас вразрез от Мхитаряна. И на этот раз прострелил на Верету. Жордан даже не праздновал, поскольку все выглядело явным офсайдом автора ассиста. Но вновь вмешался ВАР после долгой проверки.

Заменивший получившего повреждение Абрахама Шомуродов явно заразился от него. Он также отдал пас вразрез в контратаке. Верету оформил дубль.

Как и в Трабзоне, "Рома" оставила вопросы к себе, но, как и там, ее форварды решили дело. Не зря за Шомуродова (принесшего победу в Турции) и Абрахама выложили почти 60 миллионов.

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Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Венеция" 2:0

Голы: Инсинье 62 (пен.), Элмас 72

Нереализованный пенальти: Инсинье 57 (неточно)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, К. Кулибали, Руи, Лоботка, Руис (Гаэтано 72), Политано (Лосано 71), Зелински (Элмас 35), Инсинье (Петанья 85), Осимхен

"Венеция": Мяенпяя, Эбуэхи (Свобода 51), Кальдара, Чеккарони, Молинаро, Перец (Галацци 74), Фиордиллино (Тессманн 63), Хейманс (Дези 74), Йонсе, Форте, Ди Мариано (Сигурдссон 63)

Предупреждения: Руис 52 - Фьордиллино 13, Кальдара 30, Хейманс 38, Эбуэхи 45+1, Форте 50, Чеккарони 61, Тессманн 75

Удаление: Осимхен 23 (прямая красная)

В Неаполе также было удаление. Виктор Осимхен во время углового врезал в челюсть сопернику. Тем не менее, "Наполи" справился. До удаления Осимхен часто угрожал воротам, от Политано спас вратарь, Ди Лоренцо не попал. После пошла более равная динамичная игра совершенно без опасных моментов. Забить здесь удалось с пенальти. Причем первый, на 57-ой минуте, после руки Чеккарони, Инсинье послал выше ворот. А вот второй, после руки Кальдары, исполнил четко. Далее же удалась контратака с ударом Элмаса низом. Хотя до этого Форте мог сравнять. Штанга спасла хозяев.

Во втором тайме "Наполи" перегруппировался, понял, как играть в меньшинстве, наращивал преимущество. Потому, в принципе, победу заслужил.