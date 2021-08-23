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Аллегри теряет уже на старте. ВИДЕО, как Ювентус расписал ничью с Удинезе в матче Серии А

Италия
(1 голосов)

Удинезе - Ювентус ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.08.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Аллегри теряет уже на старте. ВИДЕО, как Ювентус расписал ничью с Удинезе в матче Серии А

Фото - ФК Ювентус / автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" не стал чемпионом Италии сезона 2020/21. Это удар для клуба и команды. Исправлять не лучшее положение взялся Макс Аллегри, но сладкой жизни у тренера точно не будет. Первый же матч показал, каких ждать проблем.

В ходе матча с "Удинезе" "синьора" выигрывала со счетом 2:0, но умудрилась растратить преимущество. Смотрите, как это было, в нашем видеообзоре поединке Серии А.

Удине. "Дачия Арена"
"Удинезе" - "Ювентус" 2:2
Голы: Перейра 51 (пен.), Деулофеу 84 - Дибала 3, Куадрадо 23

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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Комментарии (2)
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Next-R (Киев)
23.08.2021 в 09:23
неШановна редакція - скільки коштує доступ до акаунтів користувачів?
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Vantala (Kharkiv)
23.08.2021 в 08:59
Вратаря Ювентуса после матча отп*здят ногами.
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