Аллегри теряет уже на старте. ВИДЕО, как Ювентус расписал ничью с Удинезе в матче Серии А

"Ювентус" не стал чемпионом Италии сезона 2020/21. Это удар для клуба и команды. Исправлять не лучшее положение взялся Макс Аллегри, но сладкой жизни у тренера точно не будет. Первый же матч показал, каких ждать проблем.

В ходе матча с "Удинезе" "синьора" выигрывала со счетом 2:0, но умудрилась растратить преимущество. Смотрите, как это было, в нашем видеообзоре поединке Серии А.

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Ювентус" 2:2

Голы: Перейра 51 (пен.), Деулофеу 84 - Дибала 3, Куадрадо 23