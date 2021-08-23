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Моуринью в деле. Рома - Фиорентина 3:1. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Рома - Фиорентина ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.08.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Моуринью в деле. Рома - Фиорентина 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото - ФК Рома / автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Моуринью вернулся к делу. На этот раз он взялся за проект в Серии А, возглавив амбициозную "Рому". Началось все весьма оптимистично – с победы 3:1 над "Фиорентиной". Были задействованы и новички, и уже признанные лидеры "волков".

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча первого тура Серии А.

Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Фиорентина" 3:1
Голы: Мхитарян 26, Верету 64, 79 - Миленкович 60

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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Next-R (Киев)
23.08.2021 в 09:23
неШановна редакція - скільки коштує доступ до акаунтів користувачів?
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