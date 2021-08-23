Моуринью в деле. Рома - Фиорентина 3:1. Обзор матча и видео голов

Моуринью вернулся к делу. На этот раз он взялся за проект в Серии А, возглавив амбициозную "Рому". Началось все весьма оптимистично – с победы 3:1 над "Фиорентиной". Были задействованы и новички, и уже признанные лидеры "волков".

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча первого тура Серии А.

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Фиорентина" 3:1

Голы: Мхитарян 26, Верету 64, 79 - Миленкович 60