Жозе Моуринью быстрее всех выиграл 50 поединков в Серии А

Вчера, 22 августа, "Рома" обыграла "Фиорентину" (3:1) в 1-м туре чемпионата Италии. Главный тренер римлян Жозе Моуринью быстрее всех своих коллег одержал 50 побед в Серии А в 3-очковую эпоху (с сезона-1994/95). Для этого португальцу понадобилось 77 матчей.

Ранее "Особенный" работал в миланском "Интере" (с 2008-го по 2010 год). Интересно, что также Моуринью быстрее всех выиграл 50 матчей в АПЛ (за 63 поединка) и Ла Лиге (за 62).

50 - José #Mourinho has become the fastest manager to reach 50 Serie A wins (77 games) in the three points for a win era (since 1994-95). The Portuguese coach is also the fastest manager to have reached 50 wins both in Premier League (63 games) and in LaLiga (62). Perfectionist. pic.twitter.com/4rv8AOGX1l