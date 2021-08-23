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Жозе Моуринью быстрее всех выиграл 50 поединков в Серии А
В 3-очковую эру
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 22 августа, "Рома" обыграла "Фиорентину" (3:1) в 1-м туре чемпионата Италии. Главный тренер римлян Жозе Моуринью быстрее всех своих коллег одержал 50 побед в Серии А в 3-очковую эпоху (с сезона-1994/95). Для этого португальцу понадобилось 77 матчей.
Ранее "Особенный" работал в миланском "Интере" (с 2008-го по 2010 год). Интересно, что также Моуринью быстрее всех выиграл 50 матчей в АПЛ (за 63 поединка) и Ла Лиге (за 62).
50 - José #Mourinho has become the fastest manager to reach 50 Serie A wins (77 games) in the three points for a win era (since 1994-95). The Portuguese coach is also the fastest manager to have reached 50 wins both in Premier League (63 games) and in LaLiga (62). Perfectionist. pic.twitter.com/4rv8AOGX1l— OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) August 22, 2021
Напомним, в 2016 году Жозе стал первым менеджером, который потратил на трансферы более 1 миллиарда фунтов стерлингов.
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