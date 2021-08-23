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Аллегри: Криштиану Роналду остался в запасе, потому что он был необходим нам после перерыва
Макс все объяснил
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал паритет в матче 1-го тура Серии А против "Удинезе" (2:2).
"Мы провели хороший матч, но, к сожалению, футбол бывает и таким, может произойти то, чего не ожидаешь. С Криштиану Роналду все в порядке, мы пообщались перед игрой, я увидел, в каком он состоянии и сказал ему начать игру в запасе, потому что он был необходим нам во втором тайме. Он был доступен, вышел и хорошо справился, даже забил, однако его гол отменили".
"Безусловно, мы должны прибавить в плане физики. Я впервые работаю при пяти заменах и, на мой взгляд, неплохо справился. Ошибки Щченского? Войцех – хороший вратарь, у него проблемы не с техникой, а с принятием решений. Иногда не стыдно выбить мяч на трибуну".
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