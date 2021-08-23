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"Ограбление начинается". Сестра Роналду – о голе Криштиану, который отменили с помощью VAR

Италия
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Родственники бдят

"Ограбление начинается". Сестра Роналду – о голе Криштиану, который отменили с помощью VAR

Instagram elma_oficial

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Элма Авейру, сестра форварда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, высказалась о судействе в матче Серии А с "Удинезе" (2:2). В компенсированное ко второму тайму время гол Роналду был отменен из-за офсайда после просмотра VAR.

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"Если бы там было мое плечо, то офсайда бы не было. Нужно было надеть футболку на размер меньше. Ограбление начинается".

Напомним, счет в матче был открыт уже на 2-й минуте Дибалой. В середине первого тайма Куадрадо удвоил преимущество "бьянконери", однако после перерыве оппонент воспользовался расслабленностью "Юве" и сравнял счет.

"Ограбление начинается". Сестра Роналду – о голе Криштиану, который отменили с помощью VAR - изображение 1

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) офсайд Удинезе (Удине) Элма Авейру
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.08.2021 в 15:01
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