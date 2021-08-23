"Ограбление начинается". Сестра Роналду – о голе Криштиану, который отменили с помощью VAR

Элма Авейру, сестра форварда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, высказалась о судействе в матче Серии А с "Удинезе" (2:2). В компенсированное ко второму тайму время гол Роналду был отменен из-за офсайда после просмотра VAR.

"Если бы там было мое плечо, то офсайда бы не было. Нужно было надеть футболку на размер меньше. Ограбление начинается".

Напомним, счет в матче был открыт уже на 2-й минуте Дибалой. В середине первого тайма Куадрадо удвоил преимущество "бьянконери", однако после перерыве оппонент воспользовался расслабленностью "Юве" и сравнял счет.