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"Ограбление начинается". Сестра Роналду – о голе Криштиану, который отменили с помощью VAR
Родственники бдят
Instagram elma_oficial
Элма Авейру, сестра форварда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, высказалась о судействе в матче Серии А с "Удинезе" (2:2). В компенсированное ко второму тайму время гол Роналду был отменен из-за офсайда после просмотра VAR.
"Если бы там было мое плечо, то офсайда бы не было. Нужно было надеть футболку на размер меньше. Ограбление начинается".
Напомним, счет в матче был открыт уже на 2-й минуте Дибалой. В середине первого тайма Куадрадо удвоил преимущество "бьянконери", однако после перерыве оппонент воспользовался расслабленностью "Юве" и сравнял счет.
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