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Пиоли рассказал, когда Ибрагимович вернется на поле
Скорее всего, швед вернется в строй после матчей сборных
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли сообщил, что форвард команды Златан Ибрагимович пропустит не менее двух туров нового сезона Серии А. Шведский нападающий продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую он получил в мае. После травмы 39-летний лидер "Милана" перенёс операцию.
"Физически Ибрагимович чувствует себя уже лучше, но он пока не работает со всей командой. Следующая неделя будет для него важна, он будет работать в нормальном ритме с мячом, чего ему явно не хватало. Если всё пойдёт, как планируется, то мы рассчитываем на его возвращение после сентябрьских матчей сборных.
Его роль в команде остаётся важнейшей. Он харизматичный и технический лидер. С точки зрения психологии с ним всё в порядке, он знает, что может играть решающую роль", — цитирует Пиоли пресс-служба "Милана".
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