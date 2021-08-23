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Пиоли рассказал, когда Ибрагимович вернется на поле

Италия
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Скорее всего, швед вернется в строй после матчей сборных

Пиоли рассказал, когда Ибрагимович вернется на поле

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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли сообщил, что форвард команды Златан Ибрагимович пропустит не менее двух туров нового сезона Серии А. Шведский нападающий продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую он получил в мае. После травмы 39-летний лидер "Милана" перенёс операцию.

"Физически Ибрагимович чувствует себя уже лучше, но он пока не работает со всей командой. Следующая неделя будет для него важна, он будет работать в нормальном ритме с мячом, чего ему явно не хватало. Если всё пойдёт, как планируется, то мы рассчитываем на его возвращение после сентябрьских матчей сборных.

Его роль в команде остаётся важнейшей. Он харизматичный и технический лидер. С точки зрения психологии с ним всё в порядке, он знает, что может играть решающую роль", — цитирует Пиоли пресс-служба "Милана".

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В статье: Златан Ибрагимович Стефано Пиоли Милан
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