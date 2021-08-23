Италия
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Серия А. С 16-ю игроками в заявке усталая Специя упускает 2:0, но выдерживает
Без Коваленко
Кальяри. "Сарденья Арена"
"Кальяри" - "Специя" 2:2
Голы: Жоао Педро 62, 66 (пен.) - Гьяси 7, С. Бастони 58"Специя" не отыграла ни одного контрольного матча в межсезонье и пропустила много тренировок из-за массового заражения коронавирусом. Также она лишилась многих игроков и слабовато поработала над их заменами. Поэтому на первый матч лиги новый главный тренер Тьяго Мотта сумел выставить лишь 16 игроков, из них 13 полевых. Виктор Коваленко также не попал в заявку. Согласно сообщению официального сайта - из-за переутомления. В центре поля пришлось играть левому защитнику Симоне Бастони. Тем не менее, удалось добыть результат на всегда непростом выезде. На седьмой минуте Гьяси удался удар низом из-за пределов штрафной. После чего на поле в первом тайме была заметна лишь одна команда - хозяева. Как минимум трижды после "стандартов" мяч лишь чудом не оказывался в воротах гостей. Во втором тайме тот же Бастони наказал за расточительность, замкнув "кросс" латераля Амиана в упор. Правда, тут же Жоао Педро отыграл два мяча. Но в итоге гости удержались.
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