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Жиру попал в стартовый состав Милана на матч с Сампдорией

Италия
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Жиру попал в стартовый состав Милана на матч с Сампдорией

Фото: https://www.sports.ru/ Автор - неизвестен

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Стали известны стартовые составы "Сампдории" и "Милана" на матч 1-го тура Серии А. Нападающий "Милана" Оливье Жиру дебютирует за россонери.

"Сампдория": Аудеро, Ауджелло, Берешиньски, Коллей, Есида, Торсби, Экдаль, Кандрева, Габбьядини, Дамсгор, Квальярелла.

"Милан": Меньян, Калабрия, Кьер, Эрнандес, Томори, Тонали, Крунич, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру.

Встреча пройдёт в Генуе и начнётся в 21:45.

Жиру перешёл в "Милан" из "Челси" 17 июля. Сумма трансфера составила € 1 млн, а контракт с игроком заключён до 30 июня 2023 года.

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В статье: Сампдория (Генуя) Милан
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