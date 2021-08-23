Жиру попал в стартовый состав Милана на матч с Сампдорией

Стали известны стартовые составы "Сампдории" и "Милана" на матч 1-го тура Серии А. Нападающий "Милана" Оливье Жиру дебютирует за россонери.

"Сампдория": Аудеро, Ауджелло, Берешиньски, Коллей, Есида, Торсби, Экдаль, Кандрева, Габбьядини, Дамсгор, Квальярелла.

"Милан": Меньян, Калабрия, Кьер, Эрнандес, Томори, Тонали, Крунич, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру.

Встреча пройдёт в Генуе и начнётся в 21:45.

Жиру перешёл в "Милан" из "Челси" 17 июля. Сумма трансфера составила € 1 млн, а контракт с игроком заключён до 30 июня 2023 года.