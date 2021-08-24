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Сампдория - Милан 0:1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Сампдория - Милан, чемпионат Италии, 23 августа 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Сампдория - Милан, которые встречались в первом туре Серии А. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый уже на девятой минуте Браимом Диасом. Как ни старались генуэзцы, но пробить Ника Меньян, который заменил в рамке Доннарумму, не удалось.
Серия А. Первый тур
Сампдория - Милан 0:1
Гол: Диас 9
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