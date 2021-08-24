Сампдория - Милан 0:1. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Сампдория - Милан, которые встречались в первом туре Серии А. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый уже на девятой минуте Браимом Диасом. Как ни старались генуэзцы, но пробить Ника Меньян, который заменил в рамке Доннарумму, не удалось.

Серия А. Первый тур

Сампдория - Милан 0:1

Гол: Диас 9