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Сампдория - Милан 0:1. Видео обзор матча

Италия
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Смотреть видео обзор матча Сампдория - Милан, чемпионат Италии, 23 августа 2021

Сампдория - Милан 0:1. Видео обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Сампдория - Милан, которые встречались в первом туре Серии А. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый уже на девятой минуте Браимом Диасом. Как ни старались генуэзцы, но пробить Ника Меньян, который заменил в рамке Доннарумму, не удалось.

Серия А. Первый тур
Сампдория - Милан 0:1
Гол: Диас 9

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В статье: Сампдория (Генуя) Милан Браим Диас
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