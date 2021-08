Официально: Дзаппакоста - игрок Аталанты

Защитник Давиде Дзаппакоста перешел в "Аталанту", сообщает официальный Twiiter клуба. Напомним, что до этого он выступал за "Челси".

В сезоне-2020/21 29-летний итальянец играл за "Дженоа" на правах аренды. На его счету 4 гола и 2 результативных передачи в 25 матчах за команду.

⚫️ ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????@DZappacosta è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ???? Bentornato, Davide! ????#Zappacosta is a new #Atalanta player! ???? Welcome back, Davide! ????#GoAtalantaGo pic.twitter.com/uNJpCjpwAz