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Официально: Дзаппакоста - игрок Аталанты
Игрок уже играл в Италии
Защитник Давиде Дзаппакоста перешел в "Аталанту", сообщает официальный Twiiter клуба. Напомним, что до этого он выступал за "Челси".
В сезоне-2020/21 29-летний итальянец играл за "Дженоа" на правах аренды. На его счету 4 гола и 2 результативных передачи в 25 матчах за команду.
⚫️ ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????@DZappacosta è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ???? Bentornato, Davide! ????#Zappacosta is a new #Atalanta player! ???? Welcome back, Davide! ????#GoAtalantaGo pic.twitter.com/uNJpCjpwAz— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 24, 2021
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