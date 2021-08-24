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Официально: Дзаппакоста - игрок Аталанты

Италия
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Игрок уже играл в Италии

Официально: Дзаппакоста - игрок Аталанты

Новина українською

Защитник Давиде Дзаппакоста перешел в "Аталанту", сообщает официальный Twiiter клуба. Напомним, что до этого он выступал за "Челси".

В сезоне-2020/21 29-летний итальянец играл за "Дженоа" на правах аренды. На его счету 4 гола и 2 результативных передачи в 25 матчах за команду.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Давиде Дзаппакоста
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