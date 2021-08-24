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Названа серьезность травмы Рэмси
У полузащитника травма приводящей мышцы
У полузащитника "Ювентуса" и сборной Уэльса Аарона Рэмси диагностирована травма приводящей мышцы правого бедра, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Валлиец получил повреждение в матче 1-го тура итальянской Серии А с "Удинезе" (2:2). Сообщается, что через 10 дней Рэмси пройдёт повторное медицинское обследование, в результате которого будут определены точные сроки восстановления хавбека.
В минувшем сезоне Серии А Аарон Рэмси провёл 22 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
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