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Названа серьезность травмы Рэмси

Италия
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У полузащитника травма приводящей мышцы

Названа серьезность травмы Рэмси

Новина українською

У полузащитника "Ювентуса" и сборной Уэльса Аарона Рэмси диагностирована травма приводящей мышцы правого бедра, сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Валлиец получил повреждение в матче 1-го тура итальянской Серии А с "Удинезе" (2:2). Сообщается, что через 10 дней Рэмси пройдёт повторное медицинское обследование, в результате которого будут определены точные сроки восстановления хавбека.

В минувшем сезоне Серии А Аарон Рэмси провёл 22 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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В статье: Аарон Рэмси Ювентус (Турин)
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