Футбольный клуб Кьево из Вероны прекратил существование

Итальянский клуб "Кьево" де-факто прекратил свое существование, об этом сообщает авторитетное издание Gazzetta dello Sport. Веронцы не сумели подать заявку на участие в Серии D. Вчера, 24 августа, истекал дедлайн подачи пакета документов.

Напомним, "Кьево" был исключен из Серии B из-за финансовых нарушений. Экс-капитан коллектива даже пытался найти инвестора для клуба, однако его амбициям суждено было потерпеть крах, о чем он сообщил в своих социальных сетях.

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Таким образом, клуб был расформирован. "Кьево" в сезоне 2007/08 стал победителем Серии B. В 2001 году команда впервые сыграла в Серии А и с ходу заняла 5-е место в турнирной таблице – этот случай называют "Чудом Кьево". В 2006-м команда финишировала четвертой, получив право дебютировать в Лиге Чемпионов, но участие в главном клубном турнире Европы ограничилось лишь одним раундом квалификации (уступили "Левски").