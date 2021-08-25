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Футбольный клуб Кьево из Вероны прекратил существование

Италия
Обновлено
(2 голосов)

Не смогли заявиться даже на Серию D

Футбольный клуб Кьево из Вероны прекратил существование

Chievo

Новина українською

Итальянский клуб "Кьево" де-факто прекратил свое существование, об этом сообщает авторитетное издание Gazzetta dello Sport. Веронцы не сумели подать заявку на участие в Серии D. Вчера, 24 августа, истекал дедлайн подачи пакета документов.

Напомним, "Кьево" был исключен из Серии B из-за финансовых нарушений. Экс-капитан коллектива даже пытался найти инвестора для клуба, однако его амбициям суждено было потерпеть крах, о чем он сообщил в своих социальных сетях.

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Таким образом, клуб был расформирован. "Кьево" в сезоне 2007/08 стал победителем Серии B. В 2001 году команда впервые сыграла в Серии А и с ходу заняла 5-е место в турнирной таблице – этот случай называют "Чудом Кьево". В 2006-м команда финишировала четвертой, получив право дебютировать в Лиге Чемпионов, но участие в главном клубном турнире Европы ограничилось лишь одним раундом квалификации (уступили "Левски").

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В статье: Кьево (Верона)
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Источник:
GdS

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Комментарии (8)
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ukatan (Харьковская обл.)
25.08.2021 в 12:19
Жаль, всегда Кьево нравился. Но это удел провинциальных клубов. Они приходят из ниоткуда, могут даже несколько сезонов успешно выступать на высоком уровне (Депортиво, Парма, Мехелен, Ноттингем Форрест), и все равно уходят или в низшие лиги или в никуда.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
25.08.2021 в 11:49
футбольный клуб такой же субьект предпринимательской деятельности как и все остальные. Главная задача - зарабытывать бабло. Сам футбол и спортивные принципы тут вторичны.
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0
0
avatar
СТОП крот (Киев)
25.08.2021 в 11:33
О фартануло. 3 года назад был на их домашнем матче
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0
-1
Moro (Киевская область)
25.08.2021 в 11:20
професійний футбол не має нічого спільного зі спортивним принципом. Та й самого спорту там майже нема. Все дуже просто - маеш гроші, будеш попереду, не маеш .... ну там де Кьево. І тому "нувориші" без роду-племені (ПСЖ, Мансіті, Челсі і т.д.) зараз на коні, хоча не мають ні історії, ні традицій...одні араби
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
25.08.2021 в 11:37
У Челси истории нет? Что за глупости
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0
0
Moro (Киевская область)
25.08.2021 в 11:42
может тогда расскажешь что там было до Абрамовича? заштатный клуб без особых титулов, можно сказать вообще без...ну старенький, и что? в Англии старых клубов полно, с традициями и историей покруче в разы, но нет денех...
+1
0
Dr. House (Поділля)
25.08.2021 в 11:11
Очень жаль. Летающие ослы всегда нравились...
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+1
0
storm_ua (Николаев)
25.08.2021 в 11:01
Позор
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0
0


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