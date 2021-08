"Одевать Роналду в другую форму как фигурку – это неуважительно". Член семьи Аньелли – о посте брата владельца ПСЖ

Лапо Элькан, бизнесмен и член семьи Аньелли, владеющей туринским "Ювентусом" и автоконцерном FIAT, ответил Халифе бин Хамад Аль-Тани, брату владельца "ПСЖ" в своем Твиттере.

Напомним, Аль-Тани опубликовал изображение, на котором Лионель Месси и Криштиану Роналду одеты в форму парижан. Он сопроводил публикацию подписью: "Это возможно?"

CR7 è un giocatore della Juventus F.C.



È poco rispettoso continuare a mettergli altre maglie addosso come fosse una figurina. Se cambierà squadra, ovunque andrà, avrà rispetto come uomo e atleta.



Poi vede, diceva un Signore, che per noi il calcio è una passione. Da generazioni https://t.co/CDM0by0kHS