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"Одевать Роналду в другую форму как фигурку – это неуважительно". Член семьи Аньелли – о посте брата владельца ПСЖ
Давайте разбираться
Hamad Al-Thani
Лапо Элькан, бизнесмен и член семьи Аньелли, владеющей туринским "Ювентусом" и автоконцерном FIAT, ответил Халифе бин Хамад Аль-Тани, брату владельца "ПСЖ" в своем Твиттере.
Напомним, Аль-Тани опубликовал изображение, на котором Лионель Месси и Криштиану Роналду одеты в форму парижан. Он сопроводил публикацию подписью: "Это возможно?"
"CR7 – игрок "Ювентуса". Одевать его в другую форму, будто он какая-то фигурка, – неуважительно. Если он сменит команду, то куда бы он ни пошел, его будут уважать и как мужчину, и как спортсмена. Знаете, как сказал один джентльмен, футбол – это наша страсть. На протяжении многих поколений".
CR7 è un giocatore della Juventus F.C.— Lapo Elkann (@lapoelkann_) August 24, 2021
È poco rispettoso continuare a mettergli altre maglie addosso come fosse una figurina. Se cambierà squadra, ovunque andrà, avrà rispetto come uomo e atleta.
Poi vede, diceva un Signore, che per noi il calcio è una passione. Da generazioni https://t.co/CDM0by0kHS
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