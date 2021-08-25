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"Одевать Роналду в другую форму как фигурку – это неуважительно". Член семьи Аньелли – о посте брата владельца ПСЖ

Италия
(1 голосов)

Давайте разбираться

"Одевать Роналду в другую форму как фигурку – это неуважительно". Член семьи Аньелли – о посте брата владельца ПСЖ

Hamad Al-Thani

Новина українською

Лапо Элькан, бизнесмен и член семьи Аньелли, владеющей туринским "Ювентусом" и автоконцерном FIAT, ответил Халифе бин Хамад Аль-Тани, брату владельца "ПСЖ" в своем Твиттере.

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Напомним, Аль-Тани опубликовал изображение, на котором Лионель Месси и Криштиану Роналду одеты в форму парижан. Он сопроводил публикацию подписью: "Это возможно?"

"CR7 – игрок "Ювентуса". Одевать его в другую форму, будто он какая-то фигурка, – неуважительно. Если он сменит команду, то куда бы он ни пошел, его будут уважать и как мужчину, и как спортсмена. Знаете, как сказал один джентльмен, футбол – это наша страсть. На протяжении многих поколений".

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Комментарии (2)
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Dr. House (Поділля)
25.08.2021 в 13:56
Месси на фото выглядит как будто на опознании)))
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Ol-g (Одесса)
25.08.2021 в 13:56
А, ну, если семьи...)))
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