"Одевать Роналду в другую форму как фигурку – это неуважительно". Член семьи Аньелли – о посте брата владельца ПСЖ

Лапо Элькан, бизнесмен и член семьи Аньелли, владеющей туринским "Ювентусом" и автоконцерном FIAT, ответил Халифе бин Хамад Аль-Тани, брату владельца "ПСЖ" в своем Твиттере.

Напомним, Аль-Тани опубликовал изображение, на котором Лионель Месси и Криштиану Роналду одеты в форму парижан. Он сопроводил публикацию подписью: "Это возможно?"

"CR7 – игрок "Ювентуса". Одевать его в другую форму, будто он какая-то фигурка, – неуважительно. Если он сменит команду, то куда бы он ни пошел, его будут уважать и как мужчину, и как спортсмена. Знаете, как сказал один джентльмен, футбол – это наша страсть. На протяжении многих поколений".