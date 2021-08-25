Фиорентина хочет арендовать защитника Реала

Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" заинтересован в услугах защитника "Реала" Альваро Одриосолы. Об этом в своём "твиттере" сообщил итальянский инсайдер Никола Скира.

Флорентийский клуб хочет арендовать 25-летнего испанца с правом последующего выкупа. В настоящий момент "Фиорентина" ведёт переговоры с агентом игрока Оскаром Рибо, пытаясь достичь соглашения.

В завершившемся сезоне Серии А "Фиорентина" с 40 очками заняла 13 место. Мадридский "Реал" в чемпионате Испании с 84 очками расположился на второй строчке в турнирной таблице.