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Фиорентина хочет арендовать защитника Реала

Италия
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Одриосола может перебраться в Италию

Фиорентина хочет арендовать защитника Реала

Новина українською

Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" заинтересован в услугах защитника "Реала" Альваро Одриосолы. Об этом в своём "твиттере" сообщил итальянский инсайдер Никола Скира.

Флорентийский клуб хочет арендовать 25-летнего испанца с правом последующего выкупа. В настоящий момент "Фиорентина" ведёт переговоры с агентом игрока Оскаром Рибо, пытаясь достичь соглашения.

В завершившемся сезоне Серии А "Фиорентина" с 40 очками заняла 13 место. Мадридский "Реал" в чемпионате Испании с 84 очками расположился на второй строчке в турнирной таблице.

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В статье: Реал (Мадрид) Фиорентина (Флоренция) Альваро Одриосола
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