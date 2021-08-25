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Криштиану Роналду покинул тренировку из-за травмы

Италия
(1 голосов)

У игрока проблемы с рукой

Криштиану Роналду покинул тренировку из-за травмы

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду покинул тренировку раньше времени из-за проблем с рукой.

Ранее сообщалось, что португалец может покинуть туринский клуб и рассматривает предложения "ПСЖ" и "Манчестер Сити".

Однако "Ювентус" не хочет отпускать Роналду, так как считает, что он положительно влияет на клуб. Тем не менее его уход сэкономил бы значительную сумму денег для "Юве".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (2)
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PiterCantrope (Франківськ)
25.08.2021 в 17:10
"Раніше повідомлялося, що португалець може покинути туринський клуб і розглядає пропозиції "ПСЖ" і "Манчестер Сіті". - Брехня. В нього нема ніяких пропозицій від "Сіті" або "ПСЖ". Те, що його агенти пробують намацати місце для переходу нічого не означає. Я теж можу найняти собі якогось агента, і він відправить факс або подзвонить комусь в "Сіті". Але це не означає, що в мене є пропозиція від них)) Фабріціо Романо явно сказав, що "Сіті" і "ПСЖ" наразі не збираються його підписувати.
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Algrab (Костопiль)
25.08.2021 в 16:44
Згідно інформації з перевірених джерел за руку його вкусив неідентифікований олень з татухою на хребті" Перес - банкрот"... Пошуки оленя тривають....
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