Криштиану Роналду покинул тренировку из-за травмы

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду покинул тренировку раньше времени из-за проблем с рукой.

Ранее сообщалось, что португалец может покинуть туринский клуб и рассматривает предложения "ПСЖ" и "Манчестер Сити".

Однако "Ювентус" не хочет отпускать Роналду, так как считает, что он положительно влияет на клуб. Тем не менее его уход сэкономил бы значительную сумму денег для "Юве".