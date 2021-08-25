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Криштиану Роналду покинул тренировку из-за травмы
У игрока проблемы с рукой
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду покинул тренировку раньше времени из-за проблем с рукой.
Ранее сообщалось, что португалец может покинуть туринский клуб и рассматривает предложения "ПСЖ" и "Манчестер Сити".
Однако "Ювентус" не хочет отпускать Роналду, так как считает, что он положительно влияет на клуб. Тем не менее его уход сэкономил бы значительную сумму денег для "Юве".
Colpo al braccio destro per #CR7, che chiude l’allenamento in anticipo ????????7️⃣ pic.twitter.com/LTUHstjH2x— Romeo Agresti (@romeoagresti) August 25, 2021
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